Маринована цибуля на зиму: рецепт від Сергія Калініна
06.11.2020
Маринована цибуля – одна з найпопулярніших страв у Німеччині. У ресторанах за ці ласощі гурмани платять величезні гроші, але Сергій Калінін знає секрет приготування страви. І сьогодні він ділиться цим рецептом з вами!
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Складові:
- Цибуля ріпчаста (дрібна) – 2 кг
- Лист лавровий – 8 шт.
- Перець чорний горошком – 12 шт.
- Перець духмяний горошком – 16 шт.
- Перець чилі – 2 шт.
- Гвоздика – 4 шт.
- Чорний і білий перець горошком (для маринаду) – ½ ч. л.
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Для маринаду:
- Вода – 1 л
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 3 ст. л.
- Зерна гірчиці – 2 ст. л.
- Оцет столовий 6% – 250 мл
Приготування:
- Цибулю очистити, видалити хвостики та корінці, промити.
- Воду закип’ятити, опустити в неї цибулини, бланшувати 2-3 хв.
- За допомогою шумівки перекласти цибулю в миску з холодною водою.
- Покласти в стерилізовані банки по 2 лаврові листки, 3 горошини чорного перцю, 4 горошини духмяного перцю, по ½ перцю чилі й по 1 гвоздиці.
- Розкласти цибулю по банкам. Чорний та білий перець подрібнити.
- Воду довести до кипіння, додати зерна гірчиці, сіль і цукор. Варити на повільному вогні до повного розчинення цукру.
- Додати оцет, кип’ятити 2 хвилини.
- Залити гарячим маринадом банки з цибулею, накрити кришками. Стерилізувати після закипання 5 хв.
Video: Маринована цибуля на зиму: рецепт від Сергія Калініна
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