Маринована цибуля – одна з найпопулярніших страв у Німеччині. У ресторанах за ці ласощі гурмани платять величезні гроші, але Сергій Калінін знає секрет приготування страви. І сьогодні він ділиться цим рецептом з вами!

Більше на тему: Замороження овочів на зиму: як зробити це правильно

Складові:

Цибуля ріпчаста (дрібна) – 2 кг

Лист лавровий – 8 шт.

Перець чорний горошком – 12 шт.

Перець духмяний горошком – 16 шт.

Перець чилі – 2 шт.

Гвоздика – 4 шт.

Чорний і білий перець горошком (для маринаду) – ½ ч. л.

Більше на тему: Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

Для маринаду:

Вода – 1 л

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 3 ст. л.

Зерна гірчиці – 2 ст. л.

Оцет столовий 6% – 250 мл

Приготування:

Цибулю очистити, видалити хвостики та корінці, промити. Воду закип’ятити, опустити в неї цибулини, бланшувати 2-3 хв. За допомогою шумівки перекласти цибулю в миску з холодною водою. Покласти в стерилізовані банки по 2 лаврові листки, 3 горошини чорного перцю, 4 горошини духмяного перцю, по ½ перцю чилі й по 1 гвоздиці. Розкласти цибулю по банкам. Чорний та білий перець подрібнити. Воду довести до кипіння, додати зерна гірчиці, сіль і цукор. Варити на повільному вогні до повного розчинення цукру. Додати оцет, кип’ятити 2 хвилини. Залити гарячим маринадом банки з цибулею, накрити кришками. Стерилізувати після закипання 5 хв.

Video: Маринована цибуля на зиму: рецепт від Сергія Калініна Маринована цибуля - одна з найпопулярніших страв у Німеччині. Читайте рецепт, як приготувати мариновану цибулю на зиму