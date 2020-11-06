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Маринована цибуля на зиму: рецепт від Сергія Калініна

06.11.2020

Маринована цибуля – одна з найпопулярніших страв у Німеччині. У ресторанах за ці ласощі гурмани платять величезні гроші, але Сергій Калінін знає секрет приготування страви. І сьогодні він ділиться цим рецептом з вами!

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маринована цибуля рецепт покроковий

Складові:

  • Цибуля ріпчаста (дрібна) – 2 кг
  • Лист лавровий – 8 шт.
  • Перець чорний горошком – 12 шт.
  • Перець духмяний горошком – 16 шт.
  • Перець чилі – 2 шт.
  • Гвоздика – 4 шт.
  • Чорний і білий перець горошком (для маринаду) – ½ ч. л.

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Для маринаду:

  • Вода – 1 л
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Зерна гірчиці – 2 ст. л.
  • Оцет столовий 6% – 250 мл

Приготування:

  1. Цибулю очистити, видалити хвостики та корінці, промити.
  2. Воду закип’ятити, опустити в неї цибулини, бланшувати 2-3 хв.
  3. За допомогою шумівки перекласти цибулю в миску з холодною водою.
  4. Покласти в  стерилізовані банки по 2 лаврові листки, 3 горошини чорного перцю, 4 горошини духмяного  перцю, по ½ перцю чилі й по 1 гвоздиці.
  5. Розкласти цибулю по банкам.  Чорний та білий перець подрібнити.
  6. Воду довести до кипіння, додати зерна гірчиці, сіль і цукор. Варити на повільному вогні до повного розчинення цукру.
  7. Додати оцет, кип’ятити 2 хвилини.
  8. Залити гарячим маринадом банки з цибулею, накрити кришками. Стерилізувати після закипання 5 хв.

Video: Маринована цибуля на зиму: рецепт від Сергія Калініна

Маринована цибуля - одна з найпопулярніших страв у Німеччині. Читайте рецепт, як приготувати мариновану цибулю на зиму

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