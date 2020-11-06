Маринованный лук – одно из самых популярных блюд в Германии. В ресторанах за это лакомство гурманы платят большие деньги, но Сергей Калинин знает секрет приготовления блюда. И сегодня он делится этим рецептом с вами! Читайте здесь, как приготовить маринованный лук на зиму.

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Ингредиенты:

Лук репчатый (мелкий) — 2 кг

Лист лавровый — 8 шт.

Перец черный горошком — 12 шт.

Перец душистый горошком — 16 шт.

Перец чили — 2 шт.

Гвоздика — 4 шт.

Черный и белый перец горошком (для маринада) — ½ ч. л.

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Для маринада:

Вода — 1 л

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Зерна горчицы — 2 ст. л.

Уксус столовый 6% — 250 мл

Приготовление:

Лук очистить, удалить хвостики и корешки, промыть. Воду вскипятить, опустить в нее луковицы, бланшировать 2-3 мин. С помощью шумовки переложить лук в миску с холодной водой. Положить в стерилизованные банки по 2 лавровых листа, 3 горошины черного перца, 4 горошины душистого перца, по ½ перца чили и по 1 гвоздике. Разложить лук по банкам. Черный и белый перец измельчить. Воду довести до кипения, добавить зерна горчицы, соль и сахар. Варить на медленном огне до полного растворения сахара. Добавить уксус, кипятить 2 минуты. Залить горячим маринадом банки с луком, накрыть крышками. Стерилизовать после закипания 5 мин.

Video: Маринованный лук на зиму: рецепт от Сергея Калинина Маринованный лук – одно из самых популярных блюд в Германии. Читайте рецепт, как приготовить маринованный лук на зиму