Маринованный лук на зиму: рецепт от Сергея Калинина
06.11.2020
Маринованный лук – одно из самых популярных блюд в Германии. В ресторанах за это лакомство гурманы платят большие деньги, но Сергей Калинин знает секрет приготовления блюда. И сегодня он делится этим рецептом с вами! Читайте здесь, как приготовить маринованный лук на зиму.
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Ингредиенты:
- Лук репчатый (мелкий) — 2 кг
- Лист лавровый — 8 шт.
- Перец черный горошком — 12 шт.
- Перец душистый горошком — 16 шт.
- Перец чили — 2 шт.
- Гвоздика — 4 шт.
- Черный и белый перец горошком (для маринада) — ½ ч. л.
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Для маринада:
- Вода — 1 л
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Зерна горчицы — 2 ст. л.
- Уксус столовый 6% — 250 мл
Приготовление:
- Лук очистить, удалить хвостики и корешки, промыть.
- Воду вскипятить, опустить в нее луковицы, бланшировать 2-3 мин.
- С помощью шумовки переложить лук в миску с холодной водой.
- Положить в стерилизованные банки по 2 лавровых листа, 3 горошины черного перца, 4 горошины душистого перца, по ½ перца чили и по 1 гвоздике.
- Разложить лук по банкам. Черный и белый перец измельчить.
- Воду довести до кипения, добавить зерна горчицы, соль и сахар. Варить на медленном огне до полного растворения сахара.
- Добавить уксус, кипятить 2 минуты.
- Залить горячим маринадом банки с луком, накрыть крышками. Стерилизовать после закипания 5 мин.
Video: Маринованный лук на зиму: рецепт от Сергея Калинина
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