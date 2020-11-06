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Маринованный лук на зиму: рецепт от Сергея Калинина

06.11.2020

Маринованный лук – одно из самых популярных блюд в Германии. В ресторанах за это лакомство гурманы платят большие деньги, но Сергей Калинин знает секрет приготовления блюда. И сегодня он делится этим рецептом с вами! Читайте здесь, как приготовить маринованный лук на зиму.

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маринованный лук рецепт пошаговый

Ингредиенты:

  • Лук репчатый (мелкий) — 2 кг
  • Лист лавровый — 8 шт.
  • Перец черный горошком — 12 шт.
  • Перец душистый горошком — 16 шт.
  • Перец чили — 2 шт.
  • Гвоздика — 4 шт.
  • Черный и белый перец горошком (для маринада) — ½ ч. л.

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Для маринада:

  • Вода — 1 л
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Зерна горчицы — 2 ст. л.
  • Уксус столовый 6% — 250 мл

Приготовление:

  1. Лук очистить, удалить хвостики и корешки, промыть.
  2. Воду вскипятить, опустить в нее луковицы, бланшировать 2-3 мин.
  3. С помощью шумовки переложить лук в миску с холодной водой.
  4. Положить в стерилизованные банки по 2 лавровых листа, 3 горошины черного перца, 4 горошины душистого перца, по ½ перца чили и по 1 гвоздике.
  5. Разложить лук по банкам. Черный и белый перец измельчить.
  6. Воду довести до кипения, добавить зерна горчицы, соль и сахар. Варить на медленном огне до полного растворения сахара.
  7. Добавить уксус, кипятить 2 минуты.
  8. Залить горячим маринадом банки с луком, накрыть крышками. Стерилизовать после закипания 5 мин.

Video: Маринованный лук на зиму: рецепт от Сергея Калинина

Маринованный лук – одно из самых популярных блюд в Германии. Читайте рецепт, как приготовить маринованный лук на зиму

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