Кабачкова ікра — досить проста заготовка, яку зможе осилити навіть новачок. Читайте в нашому матеріалі, як приготувати кабачкову ікру на зиму, — і вона у вас вийде набагато смачнішою за магазинну.
Інгредієнти:
- кабачки — 3 кг
- морква — 1,5 кг
- цибуля — 750 г
- олія — 1,5 скл.
- томатна паста — 1,5 скл.
- цукор — 7,5 ст. л.
- вода — 3/4 скл.
- сіль — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Промийте та очистіть овочі.
- Наріжте кабачки і цибулю маленькими кубиками або брусочками. Натріть моркву на крупній тертці.
- Викладіть овочі у велику каструлю, налийте воду і тушкуйте на середньому вогні до готовності.
- Зніміть овочі, відкиньте на друшляк. Дайте стекти соку і пюруйте овочі за допомогою блендера до однорідності.
- Викладіть овочеву масу в каструлю, додайте томатну пасту, цукор, сіль, олію. Все перемішайте, доведіть до кипіння і кип’ятіть ще 10–15 хвилин.
- Викладіть гарячу ікру в стерилізовані банки і закрийте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном. Дайте ікрі охолонути в такому положенні та сховайте у прохолодне місце.
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