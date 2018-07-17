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Телеканал СТБ / Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування

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Кабачкова ікра — досить проста заготовка, яку зможе осилити навіть новачок. Читайте в нашому матеріалі, як приготувати кабачкову ікру на зиму, — і вона у вас вийде набагато смачнішою за магазинну.

Інгредієнти:

  • кабачки — 3 кг
  • морква — 1,5 кг
  • цибуля — 750 г
  • олія — 1,5 скл.
  • томатна паста — 1,5 скл.
  • цукор — 7,5 ст. л.
  • вода — 3/4 скл.
  • сіль — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Промийте та очистіть овочі.
  2. Наріжте кабачки і цибулю маленькими кубиками або брусочками. Натріть моркву на крупній тертці.
  3. Викладіть овочі у велику каструлю, налийте воду і тушкуйте на середньому вогні до готовності.
  4. Зніміть овочі, відкиньте на друшляк. Дайте стекти соку і пюруйте овочі за допомогою блендера до однорідності.
  5. Викладіть овочеву масу в каструлю, додайте томатну пасту, цукор, сіль, олію. Все перемішайте, доведіть до кипіння і кип’ятіть ще 1015 хвилин.
  6. Викладіть гарячу ікру в стерилізовані банки і закрийте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном. Дайте ікрі охолонути в такому положенні та сховайте у прохолодне місце.

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