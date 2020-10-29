До найжахливішого дня в році – Хелловіна – залишилося зовсім небагато. І якщо ви збираєтеся провести цей день на тематичній вечірці, то продумати образ потрібно вже зараз. Олена Мельник, експерт-візажист проекту «Все буде добре», продемонструвала варіант макіяжу, який підходить будь-якій дівчині.

Video: Макіяж на Хелловін 2020 від Олени Мельник: принцеса смерті Макіяж на Хелловін 2020. Як створити образ мексиканської богині Катріни, розповіла Олена Мельник

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«Це день, коли можна бути по-справжньому страшним, – каже Олена Мельник. – І я не про той випадок, коли ми не виспимося і не зробимо макіяж перед виходом з дому, а про те, коли можна дозволити собі виглядати дійсно пекельно страшно!».

У цьому відео Олена розповіла, як зробити образ мексиканської богині Катріни, яка прославилася тим, що ходила всюди з моторошним черепом замість голови! Хочете налякати своїх друзів і близьких так, щоб у них пропав дар мови?

Тоді для вас покроковий майстер-клас зі створення образу принцеси смерті:

Повністю вибілити обличчя. Вологим спонжем потрібно нанести аквагрим (або білі тіні для очей) на все обличчя. Не забувайте про шию, яку також потрібно зафарбувати білим кольором. Чорним кольором потрібно заповнити всю рухому повіку, а також основу очей. Профарбувати чорним кольором нижню повіку очей і міжбровну складку. Штрихами розтушувати тіні в напрямку до скронь. Зафарбувати кінчик носа повністю в чорний колір. Переходимо до губ. Потрібно спочатку зафарбувати внутрішню частину губи, а потім чорними смужками намалювати на губах імітацію зубів. Внутрішню лінію губ вивести чорним кольором до вилиць. На цій лінії також намалювати зуби. Зафарбувати ямочку на підборідді в чорний колір. Штрихами сильно затемнити вилиці та намалювати на них чорні впадини.

Макіяж на Хелловін готовий!