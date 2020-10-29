Макіяж на Хелловін 2020 від Олени Мельник: принцеса смерті
До найжахливішого дня в році – Хелловіна – залишилося зовсім небагато. І якщо ви збираєтеся провести цей день на тематичній вечірці, то продумати образ потрібно вже зараз. Олена Мельник, експерт-візажист проекту «Все буде добре», продемонструвала варіант макіяжу, який підходить будь-якій дівчині.
Video: Макіяж на Хелловін 2020 від Олени Мельник: принцеса смерті
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«Це день, коли можна бути по-справжньому страшним, – каже Олена Мельник. – І я не про той випадок, коли ми не виспимося і не зробимо макіяж перед виходом з дому, а про те, коли можна дозволити собі виглядати дійсно пекельно страшно!».
У цьому відео Олена розповіла, як зробити образ мексиканської богині Катріни, яка прославилася тим, що ходила всюди з моторошним черепом замість голови! Хочете налякати своїх друзів і близьких так, щоб у них пропав дар мови?
Тоді для вас покроковий майстер-клас зі створення образу принцеси смерті:
- Повністю вибілити обличчя. Вологим спонжем потрібно нанести аквагрим (або білі тіні для очей) на все обличчя. Не забувайте про шию, яку також потрібно зафарбувати білим кольором.
- Чорним кольором потрібно заповнити всю рухому повіку, а також основу очей.
- Профарбувати чорним кольором нижню повіку очей і міжбровну складку. Штрихами розтушувати тіні в напрямку до скронь.
- Зафарбувати кінчик носа повністю в чорний колір.
- Переходимо до губ. Потрібно спочатку зафарбувати внутрішню частину губи, а потім чорними смужками намалювати на губах імітацію зубів.
- Внутрішню лінію губ вивести чорним кольором до вилиць. На цій лінії також намалювати зуби.
- Зафарбувати ямочку на підборідді в чорний колір.
- Штрихами сильно затемнити вилиці та намалювати на них чорні впадини.
Макіяж на Хелловін готовий!