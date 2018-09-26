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Телеканал СТБ / Хелловін 2018: історія та традиції свята

Хелловін 2018: історія та традиції свята

Телеканал СТБ

Кінець жовтня в багатьох англомовних країнах асоціюється з сучасним святом — Хелловін! З кожним роком цей день, а точніше ніч, стає популярнішою в Україні! І наших зірок осіннє свято не обійшло стороно. Ведуча проекту «Цієї миті рік потому», актриса Даша Трегубова розповіла про свої традиції на Хелловін. На коли в 2018 році варто готувати страхітливий костюм, а також про історію та традиції свята читайте докладніше в нашому матеріалі!

Традиційно Halloween відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада

Традиційно Halloween відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада

Традиційно Хелловін відзначається 31 жовтня, в переддень Дня всіх святих. Це свято зовсім недавно увійшло в українське життя, але в світі вважається досить давнім. Вчені, які вивчали історію Хелловіну, співвідносять витоки свята зі святкуванням закінчення збору врожаю у кельтів, називався це язичницьке свято Самайн, а перші згадки про нього датуються Х століттям. Примітно, що в Шотландії та Ірландії цей день вважався днем ​​мертвих і також святкувався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Довгу історію несуть і символи свята. Наприклад, відомий всім зловісний гарбуз бере свої витоки від кельтської традиції створювати світильники, які допомагають мертвим знайти дорогу до чистилища. Також гарбуз з вирізаним обличчям іменується «світильником Джека», який, як заведено вважати, допомагає відігнати всіх злих духів від будинку.

У цю ніч прийнято одягати костюми нечистої сили і влаштовувати маскаради. Неодмінний атрибут Хелловіна  обряд «Trik or trak» («Пакость або подарунок»). У цю ніч діти стукають у будинки з криками: «Treat or trick!»  «Частуй або пошкодуєш!». Якщо ви не принесете жертву, ці маленькі злі демони можуть жорстоко пожартувати над вами, наприклад, вимазати сажею ручки дверей.

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Ведуча проекту «Цієї миті рік потому», актриса Даша Трегубова поділилася власним досвідом у святкуванні Хелловіну:  «Раніше ми просто ходили на тематичні вечірки з друзями. Кілька років тому я навіть влаштовувала таку в одному з закладів для друзів».

Даша Трегубова

Цього року телеведуча планує зробити костюм для своєї доньки Поліни. Традиція лякати друзів на Хелловін залишається незмінною, тому і цієї осені в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, актриса та її друзі планують влаштувати маскарад.

Один з найяскравіших символів Хеллоуїна - гарбуз, з вирізаною пикою і свічок усередині

Один з найяскравіших символів Хеллоуїна – гарбуз, з вирізаною пикою і свічок усередині

Слідкуйте за найцікавішими новинами до святкування Хелловіна в 2018 році на сайті СТБ!

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