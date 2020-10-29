До самого ужасающего дня в году – Хэллоуина – осталось совсем немного. И если вы собираетесь провести этот день на тематической вечеринке, то об образе нужно позаботиться уже сейчас. Елена Мельник, эксперт-визажист проекта «Все буде добре», продемонстрировала вариант макияжа, который подойдет любой девушке.

Video: Макияж на Хэллоуин 2020 от Елены Мельник: принцесса смерти Макияж на Хэллоуин 2020. Как создать образ мексиканской богини Катрины рассказала Елена Мельник

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«Это день, когда можно быть по-настоящему страшным, – говорит Елена Мельник. – И я не о том случае, когда мы не выспимся и не сделаем мейкап перед выходом из дома, а о том, когда можно позволить себе выглядеть действительно адски ужасно!».

В этом видео Елена рассказала, как сделать образ мексиканской богини Катрины, которая прославилась тем, что расхаживала повсюду с жутким черепом вместо головы! Хотите напугать своих друзей и близких так, чтобы у них пропал дар речи?

Тогда для вас пошаговый мастер-класс по созданию образа принцессы смерти:

Полностью выбелить лицо. Влажным спонжем нужно нанести аквагрим (или белые тени для глаз) на все лицо. Не забывайте про область шеи, которую также нужно закрасить белым цветом. Черным цветом нужно заполнить все подвижное веко, а также основание глаза. Прокрасить черным цветом нижнее веко и межбровную складку. Штрихами растушевать тени в направлении к виску. Закрасить кончик носа полностью в черный цвет. Переходим к губам. Нужно сначала закрасить внутренюю часть губы, а потом черными полосками нарисовать на губах имитацию зубов. Внутреннюю линию губ вывести черным цветом к скулам. На этой линии также прорисовать зубы. Закрасить ямочку на подбородке в черный цвет. Прорисовать скулы. Штрихами сильно затемнить скулы и нарисовать на них черные впадины.

Макияж на Хэллоуин готов!