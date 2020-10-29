Макияж на Хэллоуин 2020 от Елены Мельник: принцесса смерти
До самого ужасающего дня в году – Хэллоуина – осталось совсем немного. И если вы собираетесь провести этот день на тематической вечеринке, то об образе нужно позаботиться уже сейчас. Елена Мельник, эксперт-визажист проекта «Все буде добре», продемонстрировала вариант макияжа, который подойдет любой девушке.
Video: Макияж на Хэллоуин 2020 от Елены Мельник: принцесса смерти
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«Это день, когда можно быть по-настоящему страшным, – говорит Елена Мельник. – И я не о том случае, когда мы не выспимся и не сделаем мейкап перед выходом из дома, а о том, когда можно позволить себе выглядеть действительно адски ужасно!».
В этом видео Елена рассказала, как сделать образ мексиканской богини Катрины, которая прославилась тем, что расхаживала повсюду с жутким черепом вместо головы! Хотите напугать своих друзей и близких так, чтобы у них пропал дар речи?
Тогда для вас пошаговый мастер-класс по созданию образа принцессы смерти:
- Полностью выбелить лицо. Влажным спонжем нужно нанести аквагрим (или белые тени для глаз) на все лицо. Не забывайте про область шеи, которую также нужно закрасить белым цветом.
- Черным цветом нужно заполнить все подвижное веко, а также основание глаза.
- Прокрасить черным цветом нижнее веко и межбровную складку. Штрихами растушевать тени в направлении к виску.
- Закрасить кончик носа полностью в черный цвет.
- Переходим к губам. Нужно сначала закрасить внутренюю часть губы, а потом черными полосками нарисовать на губах имитацию зубов.
- Внутреннюю линию губ вывести черным цветом к скулам. На этой линии также прорисовать зубы.
- Закрасить ямочку на подбородке в черный цвет.
- Прорисовать скулы. Штрихами сильно затемнить скулы и нарисовать на них черные впадины.
Макияж на Хэллоуин готов!