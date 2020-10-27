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Страви на Хелловін: смажений гарбуз скибочками в паніровці

27.10.2020

Ми зібрали майже всі страви на Хелловін, крім закуски. На вечірці на честь свята варто приготувати щось насправді смачненьке. Смажений гарбуз скибочками стане цілком доречним. У студії «Все буде добре» ми дізналися рецепт, який смакуватиме абсолютно кожному. Детальний рецепт смаженого гарбуза скибочками в паніровці й томатному соусі в нашому матеріалі.

жаренная тыква

Складові:

  • Гарбуз – 1 кг.
  • Олія соняшникова – 1 ст. л.
  • Олія оливкова – 1 ст. л.
  • Борошно – 80 г
  • Паприка мелена – 1 ч. л.
  • Червоний перець мелений – 0,5 ч. л.
  • Насіння коріандру – дрібка
  • Сіль і цукор – за смаком
  • Помідори середні – 4 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Петрушка – пучок
  • Чорний перець мелений – на кінчику ножа

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Приготування:

  1. Жорстку шкірку гарбуза необхідно зрізати. М’якоть нарізати тонкими скибочками, завтовшки не більше 1 см.
  2. Для підготовки паніровки в окремій посудині з’єднати борошно з паприкою і червоним перцем.
  3. Розчавити ножем насіння коріандру, додати в суміш, додати сіль.
  4. Обваляти шматочки гарбуза в приготовленій суміші і залишити на кілька хвилин, потім прибрати зайве борошно.
  5. Розігріти сковороду з соняшниковою олією, обсмажити шматочки гарбуза з обох сторін по 56 хвилин до отримання золотистого кольору (перевірити готовність можна за допомогою вилки, шматочки повинні бути м’якими).
  6. Приготувати соус: вимити томати, нарізати невеликими шматочками. Вимити і подрібнити зелень і часник. Розігріти на сковороді оливкову олію і обсмажити томати, додати сіль і чорний перець, після закипання охолодити соус протягом 10 хвилин. В кінці додати подрібнену зелень і часник, цукор за смаком.
  7. Презентація: викласти шматки гарбуза в склянку, соус перелити в соусницю.

 

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