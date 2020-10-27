Страви на Хелловін: смажений гарбуз скибочками в паніровці
27.10.2020
Ми зібрали майже всі страви на Хелловін, крім закуски. На вечірці на честь свята варто приготувати щось насправді смачненьке. Смажений гарбуз скибочками стане цілком доречним. У студії «Все буде добре» ми дізналися рецепт, який смакуватиме абсолютно кожному. Детальний рецепт смаженого гарбуза скибочками в паніровці й томатному соусі – в нашому матеріалі.
Складові:
- Гарбуз – 1 кг.
- Олія соняшникова – 1 ст. л.
- Олія оливкова – 1 ст. л.
- Борошно – 80 г
- Паприка мелена – 1 ч. л.
- Червоний перець мелений – 0,5 ч. л.
- Насіння коріандру – дрібка
- Сіль і цукор – за смаком
- Помідори середні – 4 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Петрушка – пучок
- Чорний перець мелений – на кінчику ножа
Больше по теме: Свинина в гарбузі по-мексиканськи: рецепт
Приготування:
- Жорстку шкірку гарбуза необхідно зрізати. М’якоть нарізати тонкими скибочками, завтовшки не більше 1 см.
- Для підготовки паніровки в окремій посудині з’єднати борошно з паприкою і червоним перцем.
- Розчавити ножем насіння коріандру, додати в суміш, додати сіль.
- Обваляти шматочки гарбуза в приготовленій суміші і залишити на кілька хвилин, потім прибрати зайве борошно.
- Розігріти сковороду з соняшниковою олією, обсмажити шматочки гарбуза з обох сторін по 5–6 хвилин до отримання золотистого кольору (перевірити готовність можна за допомогою вилки, шматочки повинні бути м’якими).
- Приготувати соус: вимити томати, нарізати невеликими шматочками. Вимити і подрібнити зелень і часник. Розігріти на сковороді оливкову олію і обсмажити томати, додати сіль і чорний перець, після закипання охолодити соус протягом 10 хвилин. В кінці додати подрібнену зелень і часник, цукор за смаком.
- Презентація: викласти шматки гарбуза в склянку, соус перелити в соусницю.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=