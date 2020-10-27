Ми зібрали майже всі страви на Хелловін, крім закуски. На вечірці на честь свята варто приготувати щось насправді смачненьке. Смажений гарбуз скибочками стане цілком доречним. У студії «Все буде добре» ми дізналися рецепт, який смакуватиме абсолютно кожному. Детальний рецепт смаженого гарбуза скибочками в паніровці й томатному соусі – в нашому матеріалі.

Складові:

Сіль і цукор – за смаком

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Приготування:

Жорстку шкірку гарбуза необхідно зрізати. М’якоть нарізати тонкими скибочками, завтовшки не більше 1 см.

Для підготовки паніровки в окремій посудині з’єднати борошно з паприкою і червоним перцем.

Розчавити ножем насіння коріандру, додати в суміш, додати сіль.

Обваляти шматочки гарбуза в приготовленій суміші і залишити на кілька хвилин, потім прибрати зайве борошно.

Розігріти сковороду з соняшниковою олією, обсмажити шматочки гарбуза з обох сторін по 5 – 6 хвилин до отримання золотистого кольору (перевірити готовність можна за допомогою вилки, шматочки повинні бути м’якими).

Приготувати соус: вимити томати, нарізати невеликими шматочками. Вимити і подрібнити зелень і часник. Розігріти на сковороді оливкову олію і обсмажити томати, додати сіль і чорний перець, після закипання охолодити соус протягом 10 хвилин. В кінці додати подрібнену зелень і часник, цукор за смаком.