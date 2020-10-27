Блюда на Хэллоуин: жареная тыква ломтиками в панировке
27.10.2020
Мы собрали почти все блюда на Хэллоуин, кроме закуски. На вечеринке в честь праздника стоит приготовить что-то по-настоящему вкусненькое. Жареная тыква ломтиками станет весьма уместной. В студии «Все буде добре» мы узнали рецепт, который придется по вкусу абсолютно каждому. Детальный рецепт жареной тыквы ломтиками в панировке и томатном соусе – в нашем материале.
Ингредиенты:
- Тыква – 1 кг.
- Масло подсолнечное – 1 ст. л.
- Масло оливковое – 1 ст. л.
- Мука – 80 г
- Паприка молотая – 1 ч. л.
- Красный перец молотый – 0,5 ч. л.
- Семена кориандра – щепотка
- Соль и сахар – по вкусу
- Помидоры средние – 4 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Петрушка – пучок
- Черный перец молотый – на кончике ножа
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Приготовление:
- Жесткую кожуру тыквы необходимо срезать. Мякоть нарезать тонкими ломтиками, толщиной не более 1 см.
- Для подготовки панировки в отдельной емкости соединить муку с паприкой и красным перцем.
- Раздавить ножом семена кориандра, добавить в смесь, добавить соль.
- Обвалять кусочки тыквы в приготовленной смеси и оставить на несколько минут, затем извлечь лишнюю муку.
- Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, обжарить кусочки тыквы с обеих сторон по 5–6 минут до получения золотистого цвета (проверить готовность можно с помощью вилки, кусочки должны быть мягкими).
- Приготовить соус: вымыть томаты, нарезать небольшими кусочками. Вымыть и измельчить зелень и чеснок. Разогреть на сковороде оливковое масло и обжарить томаты, добавить соль и черный перец, после закипания тушить соус в течение 10 минут. В конце добавить измельченную зелень и чеснок, сахар по вкусу.
- Презентация: выложить куски тыквы в стакан, соус выложить в соусницу.
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