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Блюда на Хэллоуин: жареная тыква ломтиками в панировке

27.10.2020

Мы собрали почти все блюда на Хэллоуин, кроме закуски. На вечеринке в честь праздника стоит приготовить что-то по-настоящему вкусненькое. Жареная тыква ломтиками станет весьма уместной. В студии «Все буде добре» мы узнали рецепт, который придется по вкусу абсолютно каждому. Детальный рецепт жареной тыквы ломтиками в панировке и томатном соусе – в нашем материале.

жаренная тыква

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг.
  • Масло подсолнечное – 1 ст. л.
  • Масло оливковое – 1 ст. л.
  • Мука – 80 г
  • Паприка молотая – 1 ч. л.
  • Красный перец молотый – 0,5 ч. л.
  • Семена кориандра – щепотка
  • Соль и сахар – по вкусу
  • Помидоры средние – 4 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Петрушка – пучок
  • Черный перец молотый – на кончике ножа

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Приготовление:

  1. Жесткую кожуру тыквы необходимо срезать. Мякоть нарезать тонкими ломтиками, толщиной не более 1 см.
  2. Для подготовки панировки в отдельной емкости соединить муку с паприкой и красным перцем.
  3. Раздавить ножом семена кориандра, добавить в смесь, добавить соль.
  4. Обвалять кусочки тыквы в приготовленной смеси и оставить на несколько минут, затем извлечь лишнюю муку.
  5. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом, обжарить кусочки тыквы с обеих сторон по 5–6 минут до получения золотистого цвета (проверить готовность можно с помощью вилки, кусочки должны быть мягкими).
  6. Приготовить соус: вымыть томаты, нарезать небольшими кусочками. Вымыть и измельчить зелень и чеснок. Разогреть на сковороде оливковое масло и обжарить томаты, добавить соль и черный перец, после закипания тушить соус в течение 10 минут. В конце добавить измельченную зелень и чеснок, сахар по вкусу.
  7. Презентация: выложить куски тыквы в стакан, соус выложить в соусницу.

 

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