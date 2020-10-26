Протипоказання і наслідки лазерної епіляції

Лікар-дерматолог Зоряна Денисюк, уважно послухавши думки жінок з приводу лазерної епіляції, зробила свій, професіональний, висновок. У випуску «Все буде добре» ви дізнаєтесь, на які фінансові гачки потрапляють жінки, які підводні камені має процедура лазерної епіляції та невтішні наслідки. Детальніше про лазерну епіляцію читайте в нашому матеріалі.

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Дерматолог Зоряна Денисюк розповіла про всі підводні камені процедури, які призводять до таких невтішних наслідків, як, наприклад, опіки.

Різновиди фінансових гачків, на які потрапляють жінки

Знижки. Спочатку в салоні вам не кажуть, скільки процедур знадобиться для досягнення потрібного результату, посилаючись на те, що це індивідуально, і пропонують одразу ж купити пакет процедур зі знижкою (наприклад, 7 процедур). Пройшовши всі 7 процедур, клієнт бачить, що результату немає. У салоні клієнта переконують, що до бажаного результату – зовсім трошки та вмовляють купити ще 3 процедури. Те ж саме може повторитися і після наступних трьох процедур, але людина, яка вже вклала немаленьку суму, все ж таки прагне побачити результат і купує подальші процедури. Є випадки, коли клієнт ходить до салону на процедуру лазерної епіляції протягом двох років, а припинивши відвідувати салон, бачить, що волосся знову починає рости.

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Графік процедур. У салонах часто складають графік процедур, згідно з яким процедуру обов’язково потрібно повторювати через 3–4 тижні, інакше результату не буде. Насправді такі графіки – це найбільша брехня. Дуже часто вони набагато інтенсивніші, ніж мають бути. Оптимальна перерва між процедурами – від 6 тижнів. Але якщо робити процедуру навіть раз на півроку, як вам зручно за часом і фінансово, результат від першої процедури нікуди не дінеться.

Потужність апарата. Співробітники салонів можуть свідомо робити потужність апарата для епіляції менше, ніж це допустимо, таким чином зменшуючи ефективність процедури і збільшуючи кількість відвідувань салону для проведення епіляції.

Про способи викачування грошей з клієнта та інші підводні камені лазерної епіляції також розповів і наш інсайдер (раніше працювала в салоні, де робили лазерну епіляцію).

Інсайдер підтверджує слова дерматолога та додає, що є й інші способи заманювання клієнтів та нехтування правилами під час процедури лазерної епіляції співробітниками салону. Салон може убезпечити себе від судових позовів: або ніякі документи не підписуються і чеки не видаються, або клієнт підписує документ про можливі негативні наслідки + клієнт не має до салону ніяких претензій. Але найстрашніше – більшість співробітників у салонах – люди без медичної освіти!

Запам’ятайте, процедуру проводити не можна, якщо у вас:

грип, ГРВІ в активній фазі, курс застосування сильнодіючих препаратів;

алергія у стадії загострення;

схильність до утворення келоїдних рубців;

вік до закінчення статевого дозрівання;

свіжа засмага або смаглява шкіра; засмагати не можна 2 тижні до і 2 тижні після процедури лазерної епіляції;

варикозна сітка;

родимки, папіломи.

рани (ЛЕ ускладнює загоєння);

вагітність і період грудного вигодовування.