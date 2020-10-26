Противопоказания и последствия лазерной эпиляции

Врач-дерматолог Зоряна Денисюк, внимательно послушав мнение женщин по поводу лазерной эпиляции, сделала свой, профессиональный, вывод. В выпуске «Все буде добре» мы узнали, на какие финансовые крючки попадают женщины, какие подводные камни у процедуры лазерной эпиляции и последствия. Подробнее о лазерной эпиляции читайте в нашем материале.

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Дерматолог Зоряна Денисюк рассказала обо всех подводных камнях процедуры, которые приводят к таким неутешительным последствиям, как, например, ожоги.

Виды финансовых крючков, на которые попадают женщины

Скидки. Сначала в салоне вам не говорят, сколько процедур понадобится для достижения нужного результата, ссылаясь на то, что это индивидуально, и предлагают сразу же купить пакет процедур со скидкой (например, 7 процедур). Пройдя все 7 процедур, клиент видит, что результата нет. В салоне клиента убеждают, что к желаемому результату – совсем немножко и уговаривают купить еще 3 процедуры. То же самое может повториться и после трех процедур, но человек, который уже вложил немалую сумму, стремится увидеть результат и покупает дальнейшие процедуры. Существуют случаи, когда клиент ходит в салон на процедуру лазерной эпиляции в течение двух лет, а прекратив посещать салон, видит, что волосы снова начинают расти.

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График процедур. В салонах часто составляют график процедур, согласно которому процедуру обязательно нужно повторять через 3–4 недели, иначе результата не будет. На самом деле такие графики – это самая большая ложь. Очень часто они гораздо интенсивнее, чем должны быть. Оптимальный перерыв между процедурами – от 6 недель. Но если делать процедуру даже раз в полгода, как вам удобно по времени и финансово, результат от первой процедуры никуда не денется.

Мощность аппарата. Сотрудники салонов могут сознательно делать мощность аппарата для эпиляции меньше, чем это допустимо, таким образом уменьшая эффективность процедуры и увеличивая количество посещений салона для проведения эпиляции.

О способах выкачивания денег из клиента и о других подводных камнях лазерной эпиляции рассказал также наш инсайдер (ранее работала в салоне, где делали лазерную эпиляцию).

Инсайдер подтверждает слова дерматолога и добавляет, что есть и другие способы заманивания клиентов и пренебрежение правилами во время процедуры лазерной эпиляции сотрудниками салона. Салон может обезопасить себя от судебных исков: или никакие документы не подписываются и чеки не выдаются, или клиент подписывает документ о возможных негативных последствиях + клиент не будет иметь к салону никаких претензий. Но самое страшное, что большинство сотрудников в салонах – люди без медицинского образования!

Запомните, процедуру проводить нельзя, если у вас:

грипп, ОРВИ в активной фазе, курс применения сильнодействующих препаратов;

аллергия на стадии обострения;

склонность к образованию келоидных рубцов;

возраст до окончания полового созревания;

свежий загар или смуглая кожа; загорать нельзя 2 недели до и 2 недели после процедуры лазерной эпиляции;

варикозная сетка;

родинки, папилломы;

раны (ЛЭ затрудняет заживление);

беременность и период грудного вскармливания.