У сучасному світі існує багато видів депіляції та епіляції: гоління, гелі та креми для депіляції, воскова депіляція, шугаринг, ензимна та лазерна епіляція. Детальніше про особливості кожного із способів видалення небажаного волосся читайте в нашому матеріалі.

Для початку варто роз’яснити різницю між епіляцією і депіляцією.

Епіляція – це видалення волосся і його кореневої частини. Фолікулярний апарат навмисно пошкоджують, щоб перешкоджати подальшому росту волосся.

Депіляція – більш примітивний і менш ефективний метод видалення волосся, ніж епіляція. Під час цієї процедури видаляється лише волосся на поверхні шкіри.

Перед тим як починати вивчати всілякі маніпуляції з небажаним волоссям на шкірі, врахуйте, що кожен з методів може викликати алергію або інші неприємні наслідки.

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Тому рекомендуємо ретельно розглянути кожен вид епіляції та депіляції й зіставити зі здоров’ям вашої шкіри, а також звичками і фінансовими можливостями. Звичайно, ще краще – порадитися з професіоналами в цій галузі.

Види депіляції та епіляції

Депіляція (використання бритви) – це механічне видалення тільки видимої частини волосся, під час якого не зачіпається корінь. Проводити процедуру потрібно 2–3 рази на тиждень. Міняти леза рекомендують після 5–7 використань.

Плюси

Доступність

Економність

Мінуси

Порізи

Волоски швидко відростають

Волоски жорсткі, що може призвести до подразнень на шкірі та свербіння

Ціна: 130 грн

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Депілятори у вигляді гелю або крему – це хімічне руйнування структури волосся без пошкодження кореня. Процедура проводиться раз на тиждень. Перед використанням складу його потрібно на короткий час нанести на невелику ділянку шкіри, щоб перевірити наявність алергічної реакції.

Плюси

Доступність

Відносно невисока вартість

Волоски відростають більш м’якими і тонкими

Мінуси

Опіки

Алергічні реакції

Ціна: 150 грн

Біоепіляція воском – це видалення волосся за допомогою натурального засобу – воску; механічне видалення волосся, яке проводять в середньому раз на місяць.

Плюси

При регулярному використанні – волосся менше, а їх структура тонша

Можна робити як в домашніх умовах, так і у фахівців

Мінуси

Можливе вростання волосся

Опіки

Ціна: 400 грн

Біоепіляція цукром (шугаринг) – цей спосіб, як і воскова епіляція, передбачає нанесення на тіло натуральних речовин. В цьому випадку – цукру. Робити шугаринг також рекомендують раз на місяць.

Плюси

Мінімальна кількість врослих волосків

Якщо робити регулярно, волосся менше, а їх структура тонша

Мінуси

Можлива алергія

Ціна: 350 грн

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Ензимна епіляція – це видалення волосся за допомогою впливу на волосяний фолікул білкових ферментів (ензимів) і тепла. Проводиться така процедура раз на місяць.

Плюси

Безболісно

Мінімальна кількість врослих волосків

Якщо робити регулярно, волосся менше, а їх структура тонша

Мінуси

Можлива алергія

Ціна: 300 грн

Лазерна епіляція – це процедура усунення волосяних фолікул без пошкодження шкіри. За допомогою впливу лазера на волосяний фолікул оброблений волосок руйнується, випадає і більше не росте. Для повного усунення максимальної кількості волосся (70–95%) рекомендують пройти курс процедур з інтервалом 1,5–3 місяці.

Плюси

Це єдиний метод, який ефективно видаляє вросле волосся

Мінуси

Промінь впливає лише на темне волосся

Опіки

Небажана присутність на сонці до і після процедури

Ціна: 700 грн

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Епілятор – це електричний прилад, який за допомогою пластин з коренем видаляє волосся на тілі. Процедуру проводять 2–3 рази на місяць.

Плюси

Доступність

Економість

Мінуси

Врослі волоски

Болючість

Ціна: 450 грн

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