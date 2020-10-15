Хелловін — свято не тільки жахливих образів і гриму, але й час для чарівних перевтілень та реалізації найсміливіших фантазій! Нагадуємо, що Хелловін 2020 відбудеться зовсім скоро — в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тому часу на підготовку залишилося зовсім небагато. Дивіться ідеї макіяжу від експерта «Все буде добре» Олени Мельник на Хелловін 2020, в нашому матеріалі!



Більше на тему: Хелловін 2020: історія та традиції свята



Більше на тему: Що не можна робити на Хелловін?

Вибираючи карнавальний макіяж для страшно гарного свята, ви можете зробити акцент на певній частині обличчя або тіла, наприклад, очах. Для пошуку натхнення й потрібного образу можна скористатися не тільки варіантами саме до Хелловіна, а й оригінальними ідеями макіяжу з модних показів та дизайнерських шоу. А зараз до вашї уваги ось такі креативні ідеї макіяжу на Хелловін:

Більше на тему: Коли Хелловін і як його відсвяткувати



Більше на тему: Як своїми руками зробити ліхтар Джека на Гелловін з гарбуза

Створити страшно красивий макіяж можна задіявши і губи, наприклад, так:

Якщо ви хочете приголомшити своїм зовнішнім виглядом кожного та готові на кардинальні зміни, все тіло може стати палітрою.

Також, для найсміливіших експериментаторів в макіяжі на Хелловін 2020 підійде варіант зомбі:

Хочете створити такий б’юті-образ в домашніх умовах? Легко! Як зробити зомбі з підручних засобів показала зірковий візажист Олена Мельник!

Video: Який макіяж зробити на Хелловін: ідеї в фотографіях Який макіяж на Хелловін 2020 зробити? Вибирайте найоригінальніший варіант в нашому матеріалі! Найкрутіші ідеї макіяжу на Хелловін

Готові перевтілитися до невпізнання? Створіть образ принцеси смерті!

Як створити такий образ самостійно? Дивіться детальну інструкцію в нашому відео!

Video: Який макіяж зробити на Хелловін: ідеї в фотографіях Який макіяж на Хелловін 2020 зробити? Вибирайте найоригінальніший варіант в нашому матеріалі! Найкрутіші ідеї макіяжу на Хелловін