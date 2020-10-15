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Який макіяж зробити на Хелловін: ідеї в фотографіях

15.10.2020

Хелловін — свято не тільки жахливих образів і гриму, але й час для чарівних перевтілень та реалізації найсміливіших фантазій! Нагадуємо, що Хелловін 2020 відбудеться зовсім скоро — в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тому часу на підготовку залишилося зовсім небагато. Дивіться ідеї макіяжу від експерта «Все буде добре» Олени Мельник на Хелловін 2020, в нашому матеріалі!

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хелловін 2018

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Вибираючи карнавальний макіяж для страшно гарного свята, ви можете зробити акцент на певній частині обличчя або тіла, наприклад, очах. Для пошуку натхнення й потрібного образу можна скористатися не тільки варіантами саме до Хелловіна, а й оригінальними ідеями макіяжу з модних показів та дизайнерських шоу.  А зараз до вашї уваги ось такі креативні ідеї макіяжу на Хелловін:

Макіяж очей на Хелловін

Павутину зробити зовсім нескладно! Потренуйтеся створювати лінії за допомогою олівця або підводки, попередньо висвітливши брови

Очі на Хеллоуін

Також ви можете створити ефект маски на очах, підібравши додаткові аксесуари до образу

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Макіяж очей на Хелловін

Поєднуючи павутину і яскраві тіні, ваші очі точно виділятимуться з натовпу

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Яскраві тіні, відповідного вашому образу кольору, також зроблять потрібний акцент

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Також можна поекспериментувати з кольором волосся! Для цього придбайте спеціальну кольорову крейду. Вона додасть необхідні деталі до вашого образу без кардинальних змін зовнішності в повсякденному житті

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Створити страшно красивий макіяж можна задіявши і губи, наприклад, так: 

Губи на Хелловін

Такий варіант можна урізноманітнити палітрою відтінків, які є у вас

Губи на Хелловін

Найнеймовірніші кольори та малюнки виглядатимуть чарівно!

Макіяж губ на Хелловін

Якщо ви хочете дійсно шокувати, скористайтеся таким рішенням, попередньо затонувавши шкіру губ

Якщо ви хочете приголомшити своїм зовнішнім виглядом кожного та готові на кардинальні зміни, все тіло може стати палітрою.

Також, для найсміливіших експериментаторів в макіяжі на Хелловін 2020 підійде варіант зомбі:

Образ зомбі на Хелловін

Зомбі: страшно, красиво і оригінально

Хочете створити такий б’юті-образ в домашніх умовах? Легко! Як зробити зомбі з підручних засобів показала зірковий візажист Олена Мельник!

Video: Який макіяж зробити на Хелловін: ідеї в фотографіях

Який макіяж на Хелловін 2020 зробити? Вибирайте найоригінальніший варіант в нашому матеріалі! Найкрутіші ідеї макіяжу на Хелловін

Готові перевтілитися до невпізнання? Створіть образ принцеси смерті!

Страхітливий макіяж на Хеллоуїн 2016!

Страхітливий макіяж на Гелловін 2020!

Як створити такий образ самостійно? Дивіться детальну інструкцію в нашому відео!

Video: Який макіяж зробити на Хелловін: ідеї в фотографіях

Який макіяж на Хелловін 2020 зробити? Вибирайте найоригінальніший варіант в нашому матеріалі! Найкрутіші ідеї макіяжу на Хелловін

 

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