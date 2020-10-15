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Какой макияж сделать на Хэллоуин: идеи в фотографиях

15.10.2020

Хэллоуин  праздник не только ужасающих образов и грима, но и время для волшебных перевоплощений и реализации самых смелых фантазий! Напоминаем, Хэллоуин 2020  состоится совсем скоро в ночь с 31 октября на 1 ноября, поэтому времени на подготовку осталось совсем немного. Смотрите идеи макияжа от эксперта «Все буде добре» Елены Мельник на Хэллоуин 2020, в нашем материале!

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Выбирая карнавальный макияж для страшно красивого праздника, вы можете сделать акцент на определенной части лица или тела, например, глазах. Для поиска вдохновения и нужного образа, можно воспользоваться не только вариантами макияжа именно к Хэллоуину, но и оригинальными идеями с модных показов и дизайнерских шоу. А сейчас к вашему вниманию вот такие оригинальные идеи макияжа на Хэллоуин:

Макияж глаз на Хэллоуин

Паутину сделать совсем несложно! Потренируйтесь созданию линий с помощью карандаша или подводки, предварительно высветлив брови

Макияж глаз на Хэллоуин

Также вы можете создать эффект маски на глазах, подобрав дополнительные аксессуары под образ

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Макияж глаз на Хэллоуин

Сочетая паутину и яркие тени, ваши глаза точно выделятся из толпы

Макияж глаз на Хэллоуин

Яркие тени, подходящего вашему образу цвета, также внесут нужный акцент

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Также можно поэкспериментировать с цветом волос! Для этого купите специальный цветной мел. Он добавит необходимые детали к вашему образу без кардинальных изменений внешности в повседневной жизни

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Создать страшно красивый и легкий макияж на Хэллоуин 2020 можно задействовав и губы, например, так: 

Губы на Хэллоуин

Такой вариант легко разнообразить цветовой палитрой и оттенками, которые есть у вас

Макияж губ на Хэллоуин

Самые невероятные цвета и рисунки будут выглядеть обворожительно на Хэллоуин!

Губы на Хэллоуин

Если вы хотите действительно ужаснуть на Хэллоуин – воспользуйтесь таким решением, предварительно затонировав кожу губ

Если вы хотите ошеломить своим внешним видом каждого и готовы на кардинальные изменения, все тело может стать палитрой.

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Также, для самых смелых экспериментаторов в макияже на Хэллоуин 2020 подойдет вариант зомби:

Макияж на Хэллоуин 2016

Образ зомби на Хэллоуин: страшно, красиво и оригинально!

Хотите создать такой бьюти-образ в домашних условиях? Легко! Как сделать зомби на Хэллоуин 2020 из подручных средств показала звездный визажист Елена Мельник

Video: Какой макияж сделать на Хэллоуин: идеи в фотографиях

Какой макияж на Хэллоуин 2020 сделать? Выбирайте самый оригинальный вариант в нашем материале! Самые крутые идеи макияжа на Хэллоуин

Готовы перевоплотиться до неузнаваемости? Создайте образ принцессы смерти! С таким легким макияжем на Хэллоуин 2020 вы будете самой устрашающей!

Принцесса смерти на Хэллоуин

Устрашающий макияж на Хэллоуин 2020!

Как создать такой образ самостоятельно? Смотрите подробную инструкцию в нашем видео!

Video: Какой макияж сделать на Хэллоуин: идеи в фотографиях

Какой макияж на Хэллоуин 2020 сделать? Выбирайте самый оригинальный вариант в нашем материале! Самые крутые идеи макияжа на Хэллоуин

 

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