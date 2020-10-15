Хэллоуин — праздник не только ужасающих образов и грима, но и время для волшебных перевоплощений и реализации самых смелых фантазий! Напоминаем, Хэллоуин 2020 состоится совсем скоро — в ночь с 31 октября на 1 ноября, поэтому времени на подготовку осталось совсем немного. Смотрите идеи макияжа от эксперта «Все буде добре» Елены Мельник на Хэллоуин 2020, в нашем материале!

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Выбирая карнавальный макияж для страшно красивого праздника, вы можете сделать акцент на определенной части лица или тела, например, глазах. Для поиска вдохновения и нужного образа, можно воспользоваться не только вариантами макияжа именно к Хэллоуину, но и оригинальными идеями с модных показов и дизайнерских шоу. А сейчас к вашему вниманию вот такие оригинальные идеи макияжа на Хэллоуин:

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Создать страшно красивый и легкий макияж на Хэллоуин 2020 можно задействовав и губы, например, так:

Если вы хотите ошеломить своим внешним видом каждого и готовы на кардинальные изменения, все тело может стать палитрой.

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Также, для самых смелых экспериментаторов в макияже на Хэллоуин 2020 подойдет вариант зомби:



Хотите создать такой бьюти-образ в домашних условиях? Легко! Как сделать зомби на Хэллоуин 2020 из подручных средств показала звездный визажист Елена Мельник!

Video: Какой макияж сделать на Хэллоуин: идеи в фотографиях Какой макияж на Хэллоуин 2020 сделать? Выбирайте самый оригинальный вариант в нашем материале! Самые крутые идеи макияжа на Хэллоуин

Готовы перевоплотиться до неузнаваемости? Создайте образ принцессы смерти! С таким легким макияжем на Хэллоуин 2020 вы будете самой устрашающей!

Как создать такой образ самостоятельно? Смотрите подробную инструкцию в нашем видео!

Video: Какой макияж сделать на Хэллоуин: идеи в фотографиях Какой макияж на Хэллоуин 2020 сделать? Выбирайте самый оригинальный вариант в нашем материале! Самые крутые идеи макияжа на Хэллоуин