Початок осені – сезон збору врожаю не тільки з саду та городу, а й із пасіки. Саме в цей час повсюди активно проводять медові ярмарки. На жаль, часом під виглядом меду ми купуємо звичайнісінький цукор, який значно дешевший і не має жодної користі. Як відрізнити справжній мед від фальсифікату – знає експерт «Все буде добре» Костя Грубич. Деталі – в нашому матеріалі.

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У вересні по мед далеко ходити не треба. Практично в кожному місті влаштовують медові ярмарки, де пасічники пропонують солодкий товар. Але очі розбігаються, бо його занадто багато. Тому важливо навчитися вибирати саме натуральний продукт!

Як вибрати натуральний мед?

Ціна . За літр меду сьогодні треба віддати не менше 150 грн. А якщо це цінний вид меду, наприклад, з акації, то вартість сягає і 200 грн. Людей на ярмарку багато. Українці вірять, що мед і продукти з пасіки – це панацея від багатьох хвороб. Так воно і є – якщо ви споживаєте натуральний мед, а не розведений цукровим сиропом. Купуйте мед у самого пасічника, а не перекупника. Пасічник більше дбає про свій продукт, про правила зберігання меду. Перекупник заробляє на різниці в ціні: купив дешевше – продав дорожче. А тому саме такі заповзяті «підприємці» частіше вдаються до фальсифікацій меду. Визначити, що перед вами пасічник, можна за кількістю меду на прилавку. Одна бджолина сім’я за сезон може давати від двох до чотирьох урожаїв меду (залежно від погодних умов). Окрім того, радіус польоту робочих бджіл сягає 4–5 км. Таким чином, в одного пасічника з однієї пасіки не може бути понад 4 види меду. Більше – якщо в нього мобільна пасіка або кілька вуликів у різних місцях. Саме про це його треба спитати. А для більшої певності треба поставити йому конкретні запитання про життя рою і бджіл, відповідь на які знатиме тільки людина, яка обізнана в темі. Запитайте про документи. Кожен пасічник, який продає мед, повинен мати три документи: документ на пасіку, у якому вказано, де розташована пасіка, в якому регіоні; ветеринарну довідку на бджіл (що вони не хворіли); протокол дослідження меду. Цей протокол має бути окремий на кожен вид меду. Закон України не зобов’язує мати ці документи обов’язково, але краще не купувати мед без них. Документи мають бути актуальні, бо видаються раз на рік. Попросіть покласти мед на серветку. У такий спосіб перевіряють зрілість меду. У зрілому меді, на відміну від незрілого, міститься набагато менше вологи, тому він може довше зберігатися. Незрілий мед, який пасічники з метою швидкого заробітку зібрали раніше від терміну дозрівання, містить понад 20% води, а тому він непридатний до тривалого зберігання. Такий мед швидко закисає. Якщо мед натуральний і зрілий, крапля меду на серветці довго триматиме свою форму і не розтікатиметься. Якщо мед незрілий або розбавлений цукровим сиропом, то довкола краплі меду виникне мокрий слід. Проведіть додатковий тест. Натуральний мед легко розтирається між пальцями і легко наноситься на шкіру, він лягає тоненьким шаром, як крем. Якщо мед розбавлений цукровим сиропом, то він утворює товсту глянцеву плівку на поверхні шкіри, він більш липкий і блискучий, наноситься важче. Мед з домішками при розтиранні між пальцями утворює крупинки.

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Ставте продавцю питання, тестуйте мед, бо навіщо вам не натуральний продукт, тим паче за високу ціну. Від нього не буде ніякої користі, а натуральний мед взимку буде дуже корисним для всієї родини та може легко простояти до наступного року!