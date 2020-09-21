Начало осени – сезон сбора урожая не только из сада и огорода, но и с пасеки. Именно в это время повсюду активно проводят медовые ярмарки. К сожалению, порой под видом меда мы покупаем обычный сахар, который значительно дешевле и не несет никакой пользы. Как отличить настоящий мед от фальсификата – знает эксперт «Все буде добре» Костя Грубич. Детали – в нашем материале.

В сентябре за медом далеко ходить не надо. Практически в каждом городе устраивают медовые ярмарки, где пчеловоды предлагают сладкий продукт. Но глаза разбегаются, потому что его слишком много. Поэтому важно научиться выбирать именно натуральный продукт!

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Как выбрать натуральный мед?

Цена. За литр меда сегодня отдают не менее 150 грн. А если это ценный вид меда, например, из акации, то его стоимость достигает и 200 грн. Людей на ярмарке много. Украинцы верят, что мед и продукты с пасеки – это панацея от многих болезней. Так оно и есть – если вы употребляете натуральный мед, а не просто сироп, разбавленный сахаром. Покупайте мед у самого пасечника, а не перекупщика. Пасечник больше заботится о своем продукте, о правилах хранения меда. Перекупщик зарабатывает на разнице в цене: купил дешевле – продал дороже. А потому именно такие «предприниматели» чаще прибегают к фальсификациям меда. Определить, что перед вами пасечник, можно по количеству меда на прилавке. Одна пчелиная семья за сезон может давать от двух до четырех урожаев меда (в зависимости от погодных условий). Вместе с тем радиус полета рабочих пчел достигает 4 – 5 км. Таким образом, у одного пасечника с одной пасеки не может быть более 4-х видов меда. Больше – если у него мобильная пасека или несколько ульев в разных местах. Именно об этом его надо спросить. А для большей уверенности надо задать ему конкретные вопросы о жизни роя и пчел, ответ на которые будет знать только человек, осведомленный в теме. Спросите о документах. Каждый пасечник, который продает мед, должен иметь три документа: документы на пасеку, в которых указано, где находится пасека, в каком регионе; ветеринарную справку на пчел (что они не болели); протокол исследования меда. Этот протокол должен быть отдельный на каждый вид меда. Закон Украины не обязывает иметь эти документы обязательно, но покупать мед без этих документов лучше не стоит. Документы должны быть актуальны, так как выдаются раз в год. Попросите положить мед на салфетку. Таким образом проверяют зрелость меда. В зрелом меде, в отличие от незрелого, содержится гораздо меньше влаги, поэтому он может дольше храниться. Незрелый мед, который пчеловоды с целью быстрого заработка собрали раньше срока созревания, содержит более 20% воды, а потому он непригоден к длительному хранению. Такой мед быстро закисает. Если мед натуральный и зрелый, капля меда на салфетке долго держит свою форму и не растекается. Если мед незрелый или разбавленный сахарным сиропом, то вокруг капли меда образуется мокрый след. Проведите дополнительный тест. Натуральный мед легко растирается между пальцами и легко наносится на кожу, он ложится тонким слоем, как крем. Если мед разбавлен сахарным сиропом, то он образует толстую глянцевую пленку на поверхности кожи, он более липкий и блестящий, наносится труднее. Мед с примесями при растирании между пальцами образует крупинки.

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Задавайте продавцу эти важные вопросы, тестируйте мед, ведь зачем вам ненатуральный продукт, тем более за такую высокую цену. От него не будет никакой пользы, а натуральный мед зимой станет весьма полезным для всей семьи и сможет легко простоять до следующего года!