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Video: Инна и Вячеслав под обстрелами развозили черниговцам воду

История Инны и Вячеслава из Чернигова которые помогали людям под обстрелами: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 13.05.2022 на сайте СТБ
Выпуск от 13.05.2022 | 13.05.2022 | Ми з України

Герои проекта Все буде добре. Ми з України Инна и Вячеслав приютили в своей клинике несколько семей, которым помогали чем могли. В результате вражеских обстрелов Чернигов на две недели остался без воды, что повлекло за собой настоящую катастрофу для жителей города. Семья Титаренко не осталась в стороне и придумала способ, как спасти людей. Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 13.05.2022, чтобы узнать историю волонтеров-водовозов!

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