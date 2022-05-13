Герои проекта Все буде добре. Ми з України Инна и Вячеслав приютили в своей клинике несколько семей, которым помогали чем могли. В результате вражеских обстрелов Чернигов на две недели остался без воды, что повлекло за собой настоящую катастрофу для жителей города. Семья Титаренко не осталась в стороне и придумала способ, как спасти людей. Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 13.05.2022, чтобы узнать историю волонтеров-водовозов!

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Выпуск Ми з України от 12.05.2022