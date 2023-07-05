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Все буде добре

Как приготовить кукурузную кашу правильно и вкусно? Секреты Игоря Мисевича

05.07.2023

Кулинар из Черновцов Игорь Мисевич – специалист по баношу, и потому прекрасно знает, как правильно приготовить кашу из кукурузной крупы. Он поделится секретами, как приготовить кукурузную кашу так, чтобы не пригорала и не разваривалась, и расскажет, как использовать ее в уникальном блюде «Закарпатская начинка».

кукурузная каша

Секрет 1 – помол

Действительно, кукурузная крупа бывает мелкого помола, среднего и крупного помола.

Мелкий помол используется в кашах быстрого приготовления и детском питании. Такую крупу отваривают 15 минут на малом огне. Именно из такой крупы готовится традиционный гуцульский банош и мамалыга.

Средний помол – подходит для большинства блюд из кукурузной каши. Время доведения до готовности составляет 30 минут на небольшом огне.

Крупный помол – самый эффективный для очистки кишечника, но варится такая крупа дольше других видов. Именно из него готовят классическую итальянскую поленту. Время приготовления такой крупы – от 50 минут.

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Секрет 2 – технология приготовления кукурузной каши

Чтобы кукурузная каша не пригорела, лучше использовать керамический горшок или кастрюлю с толстым дном. Отличный способ – готовить кашу в горшках в духовке. На 1 часть крупы в горшок залить 2 части воды, поставить в духовку и готовить 40 минут при температуре 180° C.

Можно варить кашу на водяной бане – в этом случае на дне она точно не пригорит: поставить кастрюлю с крупой, залитую водой, в глубокую сковороду с кипящей водой и поставить на медленный огонь. Следить, чтобы вода в сковороде не выкипела, и подливать горячую из чайника по мере выкипания.

Секрет 3 – если каша пригорела

Если каша пригорела, откиньте ее в чистую ёмкость. Положите туда свежую корку черного хлеба и накройте крышкой. Примерно через 20-30 минут неприятный вкус и запах пропадут. Можно ещё добавить немного корицы на кончике ножа, воды и ещё раз довести кашу до кипения. Корица значительно отобьёт запах гари в каше.

И, кстати, если ваша кастрюля с кашей пригорела, и вы не знаете, как её отчистить – можно налить туда немного воды с 2-3 ч. л. соды и слегка проварить – так пригоревшие места отчистить намного легче!

Секрет 4 – чтобы кукурузная каша не разваривалась

Сначала немножко поджарьте крупу на сухой сковороде, помешивая. Благодаря этому каша у вас не разварится. Затем бросайте крупу в уже кипящую воду в соотношении 1: 3 и варить её надо на слабом огне. Время варки зависит от того, какого помола у вас крупа.

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