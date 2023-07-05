Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно? Секрети Ігоря Місевича

05.07.2023

Кулінар з Чернівців Ігор Місевич – спеціаліст з баношу, і тому прекрасно знає, як правильно приготувати кашу з кукурудзяної крупи. Він поділиться секретами, як приготувати кукурудзяну кашу так, щоб не пригорала і не розварювалася, розповість, як використовувати її в унікальній страві «Закарпатська начинка».

кукурузная каша

Секрет 1 – помел

Кукурудзяна крупа буває дрібного помелу, середнього і великого помелу.

Дрібний помел використовується в кашах швидкого приготування і дитячому харчуванні. Таку крупу відварюють 15 хвилин на малому вогні. Саме з такої крупи готується традиційний гуцульський банош і мамалига.

Середній помел – підходить для більшості страв з кукурудзяної каші. Час доведення до готовності становить 30 хвилин на невеликому вогні.

Великий помел – найефективніший для очищення кишківника, але вариться така крупа довше за інші види. Саме з нього готують класичну італійську поленту. Час приготування такої крупи – від 50 хвилин.

Більше на тему: Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт

Секрет 2 – технологія приготування кукурудзяної каші

Щоб кукурудзяна каша не пригоріла, краще використовувати керамічний горщик або каструлю з товстим дном. Чудовий спосіб – готувати кашу в горщиках у духовці. На 1 частину крупи в горщик залити 2 частини води, поставити в духовку і готувати 40 хвилин за температури180° C.

Можна варити кашу на водяній бані – в цьому випадку на дні вона точно не пригорить: поставити каструлю з крупою, залиту водою, в глибоку пательнюз киплячою водою і поставити на повільний вогонь. Стежити, щоб вода в сковороді википіла, і підливати гарячу з чайника по мірі википання.

Секрет 3 – якщо каша пригоріла

Якщо каша пригоріла, відкиньте її в чисту ємність. Покладіть туди свіжу скоринку чорного хліба і накрийте кришкою. Приблизно за 20-30 хвилин неприємний смак і запах пропадуть. Можна ще додати трохи кориці на кінчику ножа, води і ще раз довести кашу до кипіння. Кориця значно відіб’є запах гару в каші.

І, до речі, якщо ваша каструля з кашею пригоріла, і ви не знаєте, як її відчистити – можна налити туди трохи води з 2-3 ч. л. соди і злегка проварити – так пригорілі місця відчистити набагато легше!

Секрет 4 – щоб кукурудзяна каша не розварювалася

Спочатку трошки підсмажте крупу на сухій сковороді, помішуючи. Завдяки цьому каша у вас не розвариться. Потім кидайте крупу в уже киплячу воду в співвідношенні 1: 3 і варити її треба на слабкому вогні. Час варіння залежить від того, якого помелу у вас крупа.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно
Все буде добре

Допомога психолога: Панічні атаки ― як допомогти собі або близькій людині

 Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно
Все буде добре

Топ-7 продуктів для жіночої краси

 огурцы для консервации
Все буде добре

Мариновані огірки: рецепти на зиму

 Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно
Все буде добре

Які продукти подарують вам ідеальну засмагу, розповіла Світлана Фус

 Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно
Все буде добре

Як зняти гель-лак вдома та що для цього потрібно

 вбд
Все буде добре

Рецепт домашнього хлібного квасу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати