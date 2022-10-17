Как приготовить маринованные огурцы и помидоры за 30 минут: рецепт пошагово

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Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко

17.10.2022

Любите зимние закрутки, но у вас не хватает времени на их приготовление? Предлагаем вам ознакомиться с рецептом маринованных огурцов и помидоров, приготовление которых займет всего 30 минут. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт экспресс-метода маринования огурцов и помидоров от участницы проекта «МастерШеф» Марины Шевченко.

Рецепт маринованных помидоров

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Ингредиенты:

  • помидоры – 500 г
  • петрушка – ½ пуч.
  • укроп — ½ пуч.
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль – щеп.
  • сахар – щеп.
  • горчица (французская) – 2 ч. л.
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • уксус – 1 ст. л.
  • черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Помидоры нарезаем кольцами. Затем измельчаем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
  2. Выкладываем маринад слоями на помидоры и маринуем 30 минут.

Рецепт маринованных огурцов

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Ингредиенты:

  • огурцы – 500 г
  • петрушка – ½ пуч.
  • укроп — ½ пуч.
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль – щеп.
  • сахар – щеп.
  • чили (молотый) – по вкусу

Приготовление:

  1. Моем огурцы, нарезаем кольцами.
  2. Измельчаем остальные ингредиенты, затем тщательно все перемешиваем.
  3. Смешиваем огурцы с маринадом.
  4. Маринуем 15 минут.

Приятного аппетита!

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Video: Рецепт маринованных огурцов и помидоров: экспресс-метод за 30 минут от Марины Шевченко

Как приготовить маринованные огурцы и помидоры за 30 минут? Рецепт приготовления пошагово от Марины Шевченко

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