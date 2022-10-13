Крем-суп из репы с сыром сулугуни: рецепт пошагово

Любите супы, но устали от однообразия? Мы вам подскажем очень вкусный рецепт крем-супа с сыром сулугуни. Пошаговый рецепт крем-супа из репы с сыром сулугуни читайте в нашем материале.

Ингредиенты на 5 порций:

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Способ приготовления:

Прежде всего ставим в духовку хлеб, чтобы он подсушился, на 15 мин. при 180 градусах.

Мелко режем репу и лук. В глубокой кастрюле обжариваем их на сливочном масле около 10 мин. на слабом огне – до мягкости и золотистого цвета.

В кастрюлю к репе и луку добавляем сливки и молоко, тушим в духовке 50 мин. при 160 градусах, периодически помешивая.

Вынимаем кастрюлю из духовки, взбиваем все в блендере и процеживаем полученную жидкость через сито до однородной текстуры. Добавляем соль, перец по вкусу.

Трем на терке сулугуни и посыпаем суп сыром.

Трем на терке подсушенный бородинский хлеб.

Взбиваем растительное масло с петрушкой в ​​блендере в пропорциях один к одному, получается «зеленое масло», которым украшаем суп.