Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково
13.10.2022
Полюбляєте супи, проте стомилися від одноманіття? Ми вам підкажемо дуже смачний рецепт крем-супу з сиром сулугуні. Покроковий рецепт крем-супу з ріпи з сиром сулугуні читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти на 5 порцій:
- Ріпчаста цибуля – 3 штуки середнього розміру
- Невелика ріпа – 5 штук (почищена від шкірки)
- Вершки – 300 мл, 33% жирності
- Молоко – 300 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Копчений сулугуні – 100 г
- Бородинський хліб – 6 скибок
- Паростки пшениці – для прикрашання
- Петрушка – 50 г
- Олія – 50 г
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Спосіб приготування:
- Передовсім ставимо в духовку хліб, щоб він підсушився, на 15 хв. за 180 градусів.
- Дрібно ріжемо ріпу і цибулю. У глибокій каструлі обсмажуємо їх на вершковому маслі приблизно 10 хв. на слабкому вогні – до м’якості і золотистого кольору.
- У каструлю до ріпи та цибулі додаємо вершки і молоко, тушкуємо в духовці 50 хв. за 160 градусів, періодично помішуючи.
- Дістаємо каструлю з духовки, збиваємо все в блендері та проціджуємо отриману рідину крізь сито до однорідної текстури. Додаємо сіль, перець за смаком.
- Тремо на тертці сулугуні та посипаємо суп сиром.
- Тремо на тертці підсушений бородинський хліб.
- Збиваємо олію з петрушкою в блендері у пропорціях один до одного, виходить «зелена олія», якою прикрашаємо суп.
- Також для прикрашання використовуємо мікрозелень (паростки пшениці) й імпровізовану «землю» з бородинського хліба.
Смачного!
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