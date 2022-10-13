Проєкти
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

13.10.2022

Полюбляєте супи, проте стомилися від одноманіття? Ми вам підкажемо дуже смачний рецепт крем-супу з сиром сулугуні. Покроковий рецепт крем-супу з ріпи з сиром сулугуні читайте в нашому матеріалі.

Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Інгредієнти на 5 порцій:

  • Ріпчаста цибуля – 3 штуки середнього розміру
  • Невелика ріпа – 5 штук (почищена від шкірки)
  • Вершки – 300 мл, 33% жирності
  • Молоко – 300 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Копчений сулугуні – 100 г
  • Бородинський хліб – 6 скибок
  • Паростки пшениці – для прикрашання
  • Петрушка – 50 г
  • Олія – 50 г

Більше на тему: «Язички горобця»: рецепт покроково

Спосіб приготування:

  1. Передовсім ставимо в духовку хліб, щоб він підсушився, на 15 хв. за 180 градусів.
  2. Дрібно ріжемо ріпу і цибулю. У глибокій каструлі обсмажуємо їх на вершковому маслі приблизно 10 хв. на слабкому вогні – до м’якості і золотистого кольору.
  3. У каструлю до ріпи та цибулі додаємо вершки і молоко, тушкуємо в духовці 50 хв. за 160 градусів, періодично помішуючи.
  4. Дістаємо каструлю з духовки, збиваємо все в блендері та проціджуємо отриману рідину крізь сито до однорідної текстури. Додаємо сіль, перець за смаком.
  5. Тремо на тертці сулугуні та посипаємо суп сиром.
  6. Тремо на тертці підсушений бородинський хліб.
  7. Збиваємо олію з петрушкою в блендері у пропорціях один до одного, виходить «зелена олія», якою прикрашаємо суп.
  8. Також для прикрашання використовуємо мікрозелень (паростки пшениці) й імпровізовану «землю» з бородинського хліба.

Смачного!

Читайте нас також у Viber  Все буде добре.

Video: Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Покроковий рецепт крем-супу з ріпи із сиром сулугуні. Як приготувати суп-пюре з ріпи із сулугуні

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
смузи молодости
Все буде добре

Еліксир молодості: вітамінний смузі

 сырники рецепт
Все буде добре

Простий рецепт сирників

 Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково
Все буде добре

Як зробити сир фета в домашніх умовах: рецепт Костянтина Грубича

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво

 Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково
Все буде добре

Класичний рецепт домашнього глінтвейну

 рецепт
Все буде добре

Рецепт маринованого перцю по-іспанськи
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати