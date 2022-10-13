Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Полюбляєте супи, проте стомилися від одноманіття? Ми вам підкажемо дуже смачний рецепт крем-супу з сиром сулугуні. Покроковий рецепт крем-супу з ріпи з сиром сулугуні читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти на 5 порцій:

Ріпчаста цибуля – 3 штуки середнього розміру

Невелика ріпа – 5 штук (почищена від шкірки)

Вершки – 300 мл, 33% жирності

Молоко – 300 мл

Вершкове масло – 50 г

Копчений сулугуні – 100 г

Бородинський хліб – 6 скибок

Паростки пшениці – для прикрашання

Петрушка – 50 г

Олія – 50 г

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Спосіб приготування:

Передовсім ставимо в духовку хліб, щоб він підсушився, на 15 хв. за 180 градусів. Дрібно ріжемо ріпу і цибулю. У глибокій каструлі обсмажуємо їх на вершковому маслі приблизно 10 хв. на слабкому вогні – до м’якості і золотистого кольору. У каструлю до ріпи та цибулі додаємо вершки і молоко, тушкуємо в духовці 50 хв. за 160 градусів, періодично помішуючи. Дістаємо каструлю з духовки, збиваємо все в блендері та проціджуємо отриману рідину крізь сито до однорідної текстури. Додаємо сіль, перець за смаком. Тремо на тертці сулугуні та посипаємо суп сиром. Тремо на тертці підсушений бородинський хліб. Збиваємо олію з петрушкою в блендері у пропорціях один до одного, виходить «зелена олія», якою прикрашаємо суп. Також для прикрашання використовуємо мікрозелень (паростки пшениці) й імпровізовану «землю» з бородинського хліба.

Смачного!

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Video: Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково Покроковий рецепт крем-супу з ріпи із сиром сулугуні. Як приготувати суп-пюре з ріпи із сулугуні