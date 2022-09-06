Тыквенный флан: рецепт приготовления

Тыквенный флан: рецепт Екатерины Великой
Хотите удивить своих близких оригинальным осенним блюдом? Приготовьте для них флан их тыквы! Этот французский десерт порадует своим вкусом даже самых изысканных гурманов. Узнайте рецепт тыквенного флана в нашем материале!
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Флан — это один из видов французской выпечки, который пользуется большой популярностью в Европе. Зачастую он состоит из яиц, сахара и сливок, однако наш изобретательный кулинар Екатерина Великая предлагает сделать соленый флан, который сочетает в себе сладость тыквы и перчинку рыбы.
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Ингредиенты:
- Вареная тыква – 700 г
- Вареная нототения – 350 г
- Твердый сыр – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Сливки – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
Для заправки:
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Бальзамический уксус – 1 ст. л.
- Перец, соль – по вкусу
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Приготовление:
- Очистить и нарезать лук.
- Измельчить тыкву, добавить лук, рыбу, яйцо, сливки, тертый сыр и сливочное масло в блендере.
- Поместить массу в порционные формы.
- Выпекать в духовке на водяной бане при температуре 180 С в течение 30 минут.
- Для соуса смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец.
- Подавать флан с соусом.
Приятного аппетита!