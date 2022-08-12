Клубничный торт: рецепт торта Фразье

Клубничный торт «Фразье»: рецепт пошаговый
Клубничный торт «Фразье» — классический французский десерт. Для него нежный бисквит промазывают кремом со свежей клубникой. Как приготовить клубничный торт — читайте в рецепте.
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Готовим бисквит
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 желтка
- 120 г сахара
- 20 г сливочного масла
- 120 г муки
Приготовление:
- Яйца и желтки кладем в миску. Размешиваем их и ставим на водяную баню, постоянно взбивая массу, пока она не посветлеет. Снять миску с огня и продолжить активно взбивать.
- Добавляем в смесь растопленное сливочное масло и просеянную муку. Перемешиваем все лопаткой.
- Берем форму, обмазываем ее внутри маслом и мукой, а потом выливаем туда массу. Выпекаем 35–40 минут при температуре 170 °С.
- Готовый бисквит разрезать на 2 части, вырезать круги меньше по диаметру. Обрезать бока, верх бисквита и низ. Для торта мы используем только мягкие части.
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Готовим крем «Муслин»
Ингредиенты:
- 300 мл молока
- 3 желтка
- 100 г сахара
- 120 г муки
- 25 г кукурузного крахмала
- 150 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 5 г желатина
- 500 г свежей клубники
Приготовление:
- В молоко добавить половину сахара и поставить на средний огонь.
- Растереть желтки со второй половиной сахара, добавить муку, кукурузный крахмал, немного теплого молока и перемешать.
- Молоко довести до кипения, влить в яичную массу, помешивая. Когда крем начнет закипать, подержать еще несколько секунд и снять с огня.
- Вмешать 50 г сливочного масла, добавить желатин в готовый крем и отправить его в холодильник до полного остывания. Из оставшегося масла сделать помадку.
Готовим пропитку
Ингредиенты:
- 150 г сахара
- 150 г воды
- 50 мл ягодного ликера
Приготовление:
- В сотейник с водой всыпать сахар. Довести до кипения, снять с огня, добавить ликер и охладить.
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Готовим итальянскую меренгу
Ингредиенты:
- 2 белка
- 40 мл воды
- 120 г сахара
- Ягоды для декора
Приготовление:
- В сотейник с водой всыпать сахар.
- Добавить взбитые до белой пены белки и продолжать взбивать на средних оборотах до полного остывания меренги.
Собираем торт «Фразье»
- Бисквит пропитать остывшим сиропом.
- Крем «Муслин» поместить в кондитерский мешок и аккуратно заполнить пространство формы.
- Разрезанную клубнику плотно уложить срезом к борту. Закрыть все кремом и наполнить серединку целой клубникой и кремом.
- Сверху разместить второй пропитанный корж и покрыть слоем крема.
- Выровнять поверхность и отправить торт в холодильник на 30–40 мин.
- Украсить итальянской меренгой и клубникой.
Смачного!