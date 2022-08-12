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Все буде добре

Полуничний торт: рецепт торта «Фразьє»

12.08.2022

Полуничний торт «Фразьє» — класичний французький десерт. Для нього ніжний бісквіт промащують кремом зі свіжою полуницею. Як приготувати полуничний торт — в рецепті.

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Готуємо бісквіт

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 2 жовтки
  • 120 г цукру
  • 20 г вершкового масла
  • 120 г борошна

Приготування:

  1. Яйця і жовтки кладемо в миску. Розмішуємо їх і ставимо на водяну баню, постійно збиваючи масу, поки вона не посвітлішає. Зняти миску з вогню і продовжити активно збивати.
  2. Додаємо в суміш розтоплене вершкове масло і просіяне борошно. Перемішуємо все лопаткою.
  3. Беремо форму, обмазуємо її всередині маслом і борошном, а потім виливаємо туди суміш. Випікаємо 35–40 хвилин за температури 170 °С.
  4. Готовий бісквіт розрізаємо на 2 частини, вирізаємо кола менші за діаметром. Обрізаємо боки, верх бісквіта та низ. Для торта ми використовуємо тільки м’які частини.

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Готуємо крем «Муслін» 

Інгредієнти:

  • 300 мл молока
  • 3 жовтки
  • 100 г цукру
  • 25 г борошна
  • 25 г кукурудзяного крохмалю
  • 150 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 500 г свіжої полуниці

Приготування:

  1. В молоко додати половину цукру і поставити на середній вогонь.  
  2. Розтерти жовтки з другою половиною цукру, додати борошно, кукурудзяний крохмаль, трохи теплого молока та перемішати.  
  3. Молоко довести до кипіння, влити в яєчну масу, помішуючи. Коли крем почне закипати, потримати ще кілька секунд і зняти з вогню.  
  4. Вмішати 50 г вершкового масла, додати желатин в готовий крем і відправити його в холодильник до повного охолодження. З масла зробити помадку.

Готуємо суміш для просочення

Інгредієнти:

  • 150 г цукру
  • 150 г води
  • 50 мл ягідного лікеру

Приготування:

  1. У сотейник з водою всипати цукор. Довести до кипіння, зняти з вогню, додати лікер і охолодити.

Готуємо меренгу

Інгредієнти:

  • 2 білки
  • 40 мл води
  • 120 гр цукру
  • ягоди для декору

Приготування:

  1. У сотейник з водою всипати цукор.
  2. Додати збиті до білої піни білки і продовжувати збивати на середніх обертах до повного охолодження меренги.

Збираємо торт «Фразьє»:

  1. Бісквіт просочити сиропом, що охолов.
  2. Крем «Муслін» помістити в кондитерський мішок і обережно заповнити простір форми.
  3. Розрізану полуницю щільно укласти зрізом до борту.
  4. Закрити все кремом і наповнити серединку цілою полуницею і вершками.
  5. Зверху розмістити другий просочений корж і покрити шаром крему. Вирівняти поверхню та відправити торт в холодильник на 3040 хв.
  6. Прикрасити італійською меренгою і полуницею.

Смачного!

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