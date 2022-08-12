Полуничний торт: рецепт торта «Фразьє»
12.08.2022
Полуничний торт «Фразьє» — класичний французький десерт. Для нього ніжний бісквіт промащують кремом зі свіжою полуницею. Як приготувати полуничний торт — в рецепті.
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Готуємо бісквіт
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 2 жовтки
- 120 г цукру
- 20 г вершкового масла
- 120 г борошна
Приготування:
- Яйця і жовтки кладемо в миску. Розмішуємо їх і ставимо на водяну баню, постійно збиваючи масу, поки вона не посвітлішає. Зняти миску з вогню і продовжити активно збивати.
- Додаємо в суміш розтоплене вершкове масло і просіяне борошно. Перемішуємо все лопаткою.
- Беремо форму, обмазуємо її всередині маслом і борошном, а потім виливаємо туди суміш. Випікаємо 35–40 хвилин за температури 170 °С.
- Готовий бісквіт розрізаємо на 2 частини, вирізаємо кола менші за діаметром. Обрізаємо боки, верх бісквіта та низ. Для торта ми використовуємо тільки м’які частини.
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Готуємо крем «Муслін»
Інгредієнти:
- 300 мл молока
- 3 жовтки
- 100 г цукру
- 25 г борошна
- 25 г кукурудзяного крохмалю
- 150 г вершкового масла (кімнатної температури)
- 500 г свіжої полуниці
Приготування:
- В молоко додати половину цукру і поставити на середній вогонь.
- Розтерти жовтки з другою половиною цукру, додати борошно, кукурудзяний крохмаль, трохи теплого молока та перемішати.
- Молоко довести до кипіння, влити в яєчну масу, помішуючи. Коли крем почне закипати, потримати ще кілька секунд і зняти з вогню.
- Вмішати 50 г вершкового масла, додати желатин в готовий крем і відправити його в холодильник до повного охолодження. З масла зробити помадку.
Готуємо суміш для просочення
Інгредієнти:
- 150 г цукру
- 150 г води
- 50 мл ягідного лікеру
Приготування:
- У сотейник з водою всипати цукор. Довести до кипіння, зняти з вогню, додати лікер і охолодити.
Готуємо меренгу
Інгредієнти:
- 2 білки
- 40 мл води
- 120 гр цукру
- ягоди для декору
Приготування:
- У сотейник з водою всипати цукор.
- Додати збиті до білої піни білки і продовжувати збивати на середніх обертах до повного охолодження меренги.
Збираємо торт «Фразьє»:
- Бісквіт просочити сиропом, що охолов.
- Крем «Муслін» помістити в кондитерський мішок і обережно заповнити простір форми.
- Розрізану полуницю щільно укласти зрізом до борту.
- Закрити все кремом і наповнити серединку цілою полуницею і вершками.
- Зверху розмістити другий просочений корж і покрити шаром крему. Вирівняти поверхню та відправити торт в холодильник на 30–40 хв.
- Прикрасити італійською меренгою і полуницею.
Смачного!