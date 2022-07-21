Ми з України: Карикатуристы из Одессы организовывают выставку карикатур| Все буде добре

Ми з України: Карикатуристы из Одессы организовывают выставку карикатур на антивоенную тематику по всей Украине

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы прочтете остроумную и мотивирующую историю одесских художников, организующих выставки карикатур на антивоенную тематику. Художники уверены, что смех отгоняет страх, а язык искусства доносит всему миру правду о войне. Читайте прямо сейчас в материале STB.UA.

«Мы начали делать свои карикатуры под лозунгом «Русский военный корабль иди нах*й». Язык карикатуры – очень сильное оружие против агрессора и войны. У солдата оружие – автомат, а у художника – карандаш.

Люди со всего мира посылали нам свои работы о войне. Первую выставку карикатур по антивоенной тематике провели в столице юмора – Одессе, а затем начали делать выставки и в других городах Украины», – сказал глава Ассоциации карикатуристов Одессы Виктор Джевага.

Организатор выставок Татьяна Чичкалюк рассказала, что позже эту выставку показали и в Николаеве.«Мы начали с этих городов, потому что на показываемых карикатурах часто изображен корабль, а эта тема близка жителям Николаева и Одессы. Затем мы презентовали карикатуры в Киеве, Чернигове, Ивано-Франковске, Коломые, во Львове и в Тернополе. С насмешками, показывая нашего врага, мы демонстрируем, что не боимся его. Если враг смешной, он – не сташен, он жалкий», – говорит Татьяна Чичкалюк.

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ