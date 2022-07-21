Ми з України: Карикатуристи з Одеси організовують виставку карикатур | Все буде добре

Ми з України: Карикатуристи з Одеси організовують виставку карикатур на антивоєнну тематику по всій Україні

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви прочитаєте дотепну та мотивуючу історію одеських митців, які організовують виставки карикатур на антивоєнну тематику. Художники впевнені, що сміх відганяє страх, а мова мистецтва доносить усьому світові правду про війну. Читайте просто зараз в матеріалі STB.UA.​​

«Ми почали робити свої карикатури під гаслом “Рускій воєнний корабль іді нах*й”. Мова карикатури – це дуже сильна зброя проти агресора та війни. У солдата зброя – автомат, а у художника – олівець.

Люди з усього світу надсилали нам свої роботи про війну. Першу виставку карикатур на антивоєнну тематику провели в столиці гумору – Одесі, а потім почали робити виставки й у інших містах України», – сказав голова Асоціації карикатуристів Одеси Віктор Джевага .

Організаторка виставок Тетяна Чичкалюк розповіла, що пізніше цю виставку показали і в Миколаєві.

«Ми почали з цих міст, тому що на карикатурах, які ми показуємо, часто зображений корабель, а ця тема близька жителям Миколаєва й Одеси. Потім ми презентували карикатури у Києві, Чернігові, Івано-Франківську, Коломиї, Львові і у Тернополі. З насмішками показуючи нашого ворога, ми демонструємо, що не боїмося його. Якщо ворог смішний, він – не сташний, він жалюгідний», – каже Тетяна Чичкалюк.

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