Ми з України: в мастерской дизайнера из Одессы создают качественные средства защиты| Все буде добре

Ми з України: в мастерской дизайнера из Одессы создают качественные средства защиты для украинских солдат

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы узнаете увлекательную историю креативных одесситов, которые шьют плитоноски и тестируют бронежилеты, защищающие жизнь наших воинов. Михаил, Артур и Иван хотели пополнить ряды ТРО Одессы, но не смогли присоединиться к военным из-за больших очередей добровольцев. Желание приносить пользу превратилось в замечательную инициативу – создавать качественные средства защиты для украинских солдат. Больше читайте в материале STB.UA.

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Бренд-менеджер Михаил Миркович, архитектор Артур Петросян и дизайнер Иван Фотеско много лет развивали креативный культурный кластер в Одессе. Как и у всех остальных, жизнь ребят после 24 февраля изменилась.

«Мы хотели попасть в ТРО, однако желающих защищать свой город было настолько много, что нас не взяли», – сказал Михаил.

И поэтому мир моды продолжает помогать защитникам Украины. Одесский дизайнер Иван Фотеско переквалифицировался из платьев в бронежилеты. Иван рассказал, что сейчас в этих условиях в мастерской они больше не шьют платья, а делают то, что нужно армии.

«Многие знакомые знали, что я шью одежду, поэтому спрашивали, могу ли я помочь армии – шить броники. Сейчас мы делаем бронежилеты для пехоты. Надеемся на победу, перестроиться было не трудно, но есть трудности с материалами, трудно с тем, что нужно найти броню, которой мы не занимаемся, металл, и это новое для меня направление и информация. Пытаемся по ходу осознать и понять. Это листовой металл, который закаляется, проходит обработку, нанесение нужно, чтобы антирикошет был, поэтому специфика серьезна в этой вещи», — поделился дизайнер.

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