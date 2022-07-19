Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту | Все буде добре

Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту для українських солдатів

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви дізнайтеся захопливу історію креативних одеситів, які шиють плитоноски та тестують бронежилети, що захищають життя наших воїнів. Михайло, Артур та Іван хотіли поповнити лави ТрО Одеси, але не змогли приєднатися до військових через великі черги добровольців. Бажання приносити користь перетворилося в чудову ініціативу – створювати якісні засоби захисту для українських солдатів. Більше читайте в матеріалі STB.UA.​​

Фото – Instagram

Бренд-менеджер Михайло Міркович, архітектор Артур Петросян та дизайнер Іван Фотеско багато років поспіль розвивали креативний культурний кластер в Одесі. Як і у всіх інших, життя хлопців після 24 лютого змінилося.

«Ми хотіли потрапити в ТрО, однак бажаючих захищати своє місто було настільки багато, що нас не взяли», – сказав Михайло.

Та світ моди продовжує допомагати захисникам України. Одеський дизайнер Іван Фотеско перекваліфікувався із суконь на бронежилети. Іван розповів, що зараз у цих умовах у майстерні вони більше не шиють сукні, а роблять те, що потрібне для армії.

«Багато знайомих знали, що я шию одяг, тому запитували, чи можу я допомогти армії – шиючи броніки. Зараз ми робимо бронежилети для піхоти. Сподіваємось на перемогу. Перебудуватися було не важко, але є труднощі з матеріалами, важко з тим, що потрібно знайти броню, якою ми не займаємося, метал, і це новий для мене напрямок та інформація. Намагаємося по ходу усвідомити, зрозуміти та вникнути. Це метал листовий, який загартовується, проходить обробку, нанесення потрібне, щоб антирикошет був, тому специфіка серйозна у цієї речі», — поділився дизайнер.

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