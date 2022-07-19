Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту для українських солдатів

19.07.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви дізнайтеся захопливу історію креативних одеситів, які шиють плитоноски та тестують бронежилети, що захищають життя наших воїнів. Михайло, Артур та Іван хотіли поповнити лави ТрО Одеси, але не змогли приєднатися до військових через великі черги добровольців. Бажання приносити користь перетворилося в чудову ініціативу – створювати якісні засоби захисту для українських солдатів. Більше читайте в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту | Все буде добре

Фото – Instagram

Бренд-менеджер Михайло Міркович, архітектор Артур Петросян та дизайнер Іван Фотеско багато років поспіль розвивали креативний культурний кластер в Одесі. Як і у всіх інших, життя хлопців після 24 лютого змінилося.

«Ми хотіли потрапити в ТрО, однак бажаючих захищати своє місто було настільки багато, що нас не взяли», – сказав Михайло.

Та світ моди продовжує допомагати захисникам України. Одеський дизайнер Іван Фотеско перекваліфікувався із суконь на бронежилети. Іван розповів, що зараз у цих умовах у майстерні вони більше не шиють сукні, а роблять те, що потрібне для армії.

«Багато знайомих знали, що я шию одяг, тому запитували, чи можу я допомогти армії – шиючи броніки. Зараз ми робимо бронежилети для піхоти. Сподіваємось на перемогу. Перебудуватися було не важко, але є труднощі з матеріалами, важко з тим, що потрібно знайти броню, якою ми не займаємося, метал, і це новий для мене напрямок та інформація. Намагаємося по ходу усвідомити, зрозуміти та вникнути. Це метал листовий, який загартовується, проходить обробку, нанесення потрібне, щоб антирикошет був, тому специфіка серйозна у цієї речі», — поділився дизайнер.

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 19 липня?

 Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту | Все буде добре
Все буде добре

Як батькам вберегти дітей від залучення до протиправної діяльності через інтернет під час війни, розповідає Світлана Арефнія

 Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Як зоопарк «12 Місяців» рятувався від окупації у Демидові

 светлана арефния допомога психолога
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 18 липня?

 Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Незряча Галина з Донецька плете маскувальні сітки для ЗСУ

 Ми з України: в майстерні дизайнера з Одеси створюють якісні засоби захисту | Все буде добре
Все буде добре

Що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога, розповів Дмитро Карпачов
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати