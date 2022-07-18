Ми з України: зоопарк 12 Месяцев спасался от оккупации в Демидове| Все буде добре

Ми з України: Как зоопарк «12 Месяцев» спасался от оккупации в Демидове

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Михаилом Пинчуком, владельцем зоопарка «12 Месяцев». После вторжения зоопарк «12 Месяцев» в Демидове оказался в настоящей ловушке: мосты разрушены, а село оккупировано. Несмотря на опасность, с животными осталось семь преданных зоологов, но через месяц запасы пищи иссякли. Как они спасались? Читайте в материале STB.UA.

(Фото:Михаил Пинчук Facebook)

Несколько отчаянных сотрудников занимались животными несмотря ни на что.

Несмотря на то, что снаряд разрушил трансформатор в Козаровичах, а в зоопарке много дней не было света. Работники спасались генератором, а когда решили проблему со светом – возникла проблема с едой для животных.

«В зоопарке обитает 300 животных. Хорошо, что едой помогли местные жители.

Сейчас люди берут у нас животных под опеку. Это очень хороший способ помочь конкретному животному. Жизнь в зоопарке продолжается, невзирая на войну. Огромной радостью было то, что животные рождались. Здесь родилась зебра, коровка и кабанчики» – сказал Михаил Пинчук, владелец зоопарка

После освобождения от оккупантов зоопарк снова открыл свои двери.

«Без гостей мы не выживем. Мы очень хотим, чтобы вы приходили и получали удовольствие от общения с нашими животными».

Адрес зоопарка: г. Демидов, Вербовая, 79.

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