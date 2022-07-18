Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України: Як зоопарк «12 Місяців» рятувався від окупації у Демидові

18.07.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з Михайлом Пінчуком, власником зоопарку «12 Місяців». Після вторгнення зоопарк «12 Місяців» у Демидові опинився в справжній пастці: мости зруйновано, а село окуповано. Попри небезпеку, з тваринами залишилося семеро відданих зоологів, але за місяць запаси їжі вичерпалися. Як вони рятувалися? Читайте в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: зоопарк 12 Місяців рятувався від окупації у Демидові | Все буде добре

Кілька відчайдушних співробітників опікувалися тваринами незважаючи ні на що.

Попри те, що снарядом зруйнувало трансформатор в Козаровичах, а в зоопарку багато днів не було світла. Працівники рятувалися генератором, а коли вирішили проблему зі світлом – з’явилася проблема з їжею для тварин.  

«У зоопарку живе 300 тварин. Добре, що їжею допомогли місцеві мешканці. 

Зараз люди беруть у нас тварин під опіку. Це – дуже хороший спосіб допомогти конкретній тваринці. Життя у зоопарку триває, не дивлячись на війну. Величезною радістю було те, що тваринки народжувалися. Тут народилася зебра, корівка та кабанчики» – сказав Михайло Пінчук, власник зоопарку

Після звільнення від окупантів зоопарк знову відчинив свої двері. 

«Без гостей ми не виживемо. Ми дуже хочемо, щоб ви приходили і отримували задоволення від спілкування з нашими тваринками».

Адреса зоопарку: м. Демидів, Вербова, 79.

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Допомога психолога 18.07.2022 Світлана Арефнія
Все буде добре

Як батькам вберегти дітей від залучення до протиправної діяльності через інтернет під час війни, розповідає Світлана Арефнія

 светлана арефния допомога психолога
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 18 липня?

 Ми з України: зоопарк 12 Місяців рятувався від окупації у Демидові | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Незряча Галина з Донецька плете маскувальні сітки для ЗСУ

 Ми з України: зоопарк 12 Місяців рятувався від окупації у Демидові | Все буде добре
Все буде добре

Що робити, коли в кожному зустрічному бачиш ворога, розповів Дмитро Карпачов

 Ми з України: зоопарк 12 Місяців рятувався від окупації у Демидові | Все буде добре
Все буде добре

Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

 Ми з України: зоопарк 12 Місяців рятувався від окупації у Демидові | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: вихователька чернігівського інтернату врятувала 30 вихованців
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати