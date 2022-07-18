Ми з України: зоопарк 12 Місяців рятувався від окупації у Демидові | Все буде добре

Ми з України: Як зоопарк «12 Місяців» рятувався від окупації у Демидові

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з Михайлом Пінчуком, власником зоопарку «12 Місяців». Після вторгнення зоопарк «12 Місяців» у Демидові опинився в справжній пастці: мости зруйновано, а село окуповано. Попри небезпеку, з тваринами залишилося семеро відданих зоологів, але за місяць запаси їжі вичерпалися. Як вони рятувалися? Читайте в матеріалі STB.UA.​​

Кілька відчайдушних співробітників опікувалися тваринами незважаючи ні на що.

Попри те, що снарядом зруйнувало трансформатор в Козаровичах, а в зоопарку багато днів не було світла. Працівники рятувалися генератором, а коли вирішили проблему зі світлом – з’явилася проблема з їжею для тварин.

«У зоопарку живе 300 тварин. Добре, що їжею допомогли місцеві мешканці.

Зараз люди беруть у нас тварин під опіку. Це – дуже хороший спосіб допомогти конкретній тваринці. Життя у зоопарку триває, не дивлячись на війну. Величезною радістю було те, що тваринки народжувалися. Тут народилася зебра, корівка та кабанчики» – сказав Михайло Пінчук, власник зоопарку

Після звільнення від окупантів зоопарк знову відчинив свої двері.

«Без гостей ми не виживемо. Ми дуже хочемо, щоб ви приходили і отримували задоволення від спілкування з нашими тваринками».

Адреса зоопарку: м. Демидів, Вербова, 79.

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