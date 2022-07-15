Ми з України: Незрячая Галина из Донецка плетет маскировочные сетки для ВСУ| Все буде добре

Ми з України: Незрячая Галина из Донецка плетет маскировочные сетки для ВСУ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с волонтером Галиной Григорьевной. Что такое война, женщина почувствовала еще в 2014 году, когда была вынуждена покинуть родной Донбасс. Переехав в Черкассы, женщина сразу записалась в волонтеры и начала плести маскировочные сетки для ВСУ, несмотря на то, что полностью потеряла зрение. Больше — в материале STB.UA.

Хотя женщина своими глазами не видела ужасов войны, она чувствовала ее каждой клеточкой своего тела еще в 2014 году на Донбассе.

«Москали отняли всю нашу жизнь. Квартиры, могилы родителей. Я переехала из родного, но оккупированного города в Черкассы, и не могла сидеть, сложа руки. Все должны помогать! Это – наше государство. И это – наш дом! Однажды я услышала по радио, что в Черкассах проводят мастер-класс по плетению сеток. Пришла и попросила о том, чтобы меня тоже научили» – вспоминает Галина.

Сейчас же женщина – самая искусная мастерица в Черкассах.

«Добрые дела лечат душу, особенно сейчас, когда запросы от военных поступают каждый день. Иногда иду куда-то, падаю, где-то набила себе шишку, но все равно я готова плести день и ночь, чтобы моя сетка укрыла наших воинов от врага. Чтобы она защищала наших мальчиков, чтобы ребята вернулись домой невредимыми!»

За три месяца войны Галина с волонтерами сплела 657 маскировочных сеток.

«Дорогие наши! Мы молимся о вас! Мы благодарим вас за службу, за вашу неутомимую работу, за ваши бессонные ночи! Мы здесь – благодаря вам! Слава Украине!»

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