Ми з України: студент из Харькова спасал людей в метро| Все буде добре

Ми з України: студент из Харькова спасал людей в метро

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Сергеем Алхимовым – студентом-медиком, организовавшим медпункт в метро Харькова. Парень принимал более 50 пациентов в сутки и впервые спас человеку жизнь. Больше — в материале STB.UA.

В первые месяцы полномасштабного вторжения россии в Украину Сергей заведовал медпунктом на станции метро «23 августа». На станцию ​​Алхимов пришел 24 февраля, чтобы укрыться от российских обстрелов.

«И в тот же день пришлось использовать свои знания, потому что девочке, ей лет 13, было очень плохо. У нее было отравление, обезвоживание, мы оказали ей помощь», — рассказал Сергей.

Через три дня парень начал принимать пациентов в вагоне. Большинство людей были с простудой. Позже волонтеры начали привозить на станцию ​​лекарства, и метрополитен выделил Сергею кабинет.

«Мы его двое суток убирали и разместились там. Оборудовали полочки, стол, место, где я мог принимать пациентов», — вспоминает Алхимов.

Студент жил в метро до конца мая. В день принимал около сотни пациентов. Некоторые пациенты звонят до сих пор.

Совсем скоро Сергей будет стажироваться в Кембриджском университете в Великобритании. Отправиться на стажировку Алхимов решил после волонтерства в подземке. Ночь перед поездкой в ​​Великобританию Сергей тоже провел в метро. Там чувствует себя в безопасности. На учебе студент проведет три месяца, после чего планирует вернуться и учиться на хирурга. За границей Сергей надеется получить знания, которыми мог бы делиться в Украине.

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