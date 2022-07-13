Ми з України: студент з Харкова рятував людей у метро | Все буде добре

Ми з України: студент з Харкова рятував людей у метро

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з Сергієм Алхімовим – студентом-медиком, який організував медпункт у метро Харкова. Хлопець приймав більше 50 пацієнтів на добу та вперше врятував людині життя. Більше — в матеріалі STB.UA.​​

У перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну Сергій завідував медпунктом на станції метро «23 Серпня». На станцію Алхімов прийшов 24 лютого, щоб укритися від російських обстрілів.

«І того ж дня довелося використовувати свої знання, тому що дівчинці, їй років 13, було дуже погано. У неї було отруєння, зневоднення, ми надали їй допомогу», — розповів Сергій.

За три дні хлопець почав приймати пацієнтів у вагоні. Більшість людей мали застуду. Пізніше волонтери почали привозити на станцію ліки, й метрополітен виділив Сергію кабінет.

«Ми його дві доби прибирали і розмістилися там. Обладнали полички, стіл, місце, де я міг приймати пацієнтів», — згадує Алхімов.

Студент жив у метро до кінця травня. На день приймав близько сотні пацієнтів. Деякі пацієнти телефонують і досі.

Невдовзі Сергій стажуватиметься у Кембриджському університеті у Великій Британії. Податися на стажування Алхімов вирішив після волонтерства у підземці.

Ніч перед поїздкою до Великої Британії Сергій також провів у метро. Там почувається у безпеці. На навчанні студент проведе три місяці, після чого планує повернутися і вчитися на хірурга. За кордоном Сергій сподівається отримати знання, якими міг би ділитися в Україні.

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ