Ми з України: Украинцы вернулись домой, несмотря на то что их жилье полностью разрушено | Все буде добре

Ми з України: Украинцы вернулись домой, несмотря на то что их жилье полностью разрушено

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Дмитрий из Гостомеля и Оксана из Ирпеня рассказали, почему вернулись домой, несмотря на то что их жилье полностью разрушено.

Поселок Гостомель, к западу от Киева, в первые дни войны стал местом ожесточенных боев. Военный аэродром, расположенный здесь, россияне штурмовали несколько раз. Дмитрий рассказал, что видел, как на улице перед его домом были расстреляны украинские военные. На его глазах погиб сосед.

Когда начались обстрелы, семья пряталась в подвале соседей. В первых числах марта выехали в Ирпень, затем – в Киев. Сейчас семья разделена: жена Ольга и сын эвакуировались за границу. Дмитрий живет у знакомых в Киеве вместе с братом и матерью, чью квартиру в Ирпене тоже разрушили.

«В конце марта позвонил знакомый. Сказал, что проезжал мимо нашего дома и что его нет. Когда стало можно, я вернулся. Вместо дома было пепелище. Они, наверное, жили в нашем доме — во дворе были горы мусора, пакеты от их сухпайков. Возможно, где-нибудь в нашем доме можно откопать их кости».

«Что я почувствовал, когда увидел свой дом таким? Опустошение. У нас не осталось ничего. Только вещи, которые были на нас. Надо все начинать заново», — говорит Дмитрий Усов.

Несмотря на это, Дмитрий планирует возвращаться в Гостомель, как и жительница Ирпеня Оксана Пилипюк.

«Когда мы впервые увидели фото дома после обстрелов, я ужаснулась! Мы с соседями очень часто собирались на подоконнике моей квартиры для того, чтобы отдохнуть и обсудить насущные вопросы. Я очень хочу сделать дома ремонт и вернуться в свой дом. Это будет очень долго, но я хочу жить в своем доме», — уверена Оксана.

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