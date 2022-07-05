Ми з України: Українці повернулися додому, незважаючи на те, що їхнє житло повністю зруйноване | Все буде добре

Ми з України: Українці повернулися додому, незважаючи на те, що їхнє житло повністю зруйноване

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» Дмитро з Гостомеля та Оксана з Ірпеня розказали, чому повернулися додому, незважаючи на те, що їхнє житло повністю зруйноване.

Містечко Гостомель, що на заході від Києва, у перші дні війни стало місцем запеклих боїв. Військовий аеродром, розташований тут, росіяни штурмували кілька разів. Дмитро розповів, що бачив, як на вулиці перед його домом розстріляли українських військових. На його очах загинув сусід.

Коли почалися обстріли, сім’я ховалася у підвалі сусідів. У перших числах березня виїхали в Ірпінь, потім — до Києва. Зараз родина розділена: дружина Ольга та син евакуювалися за кордон. Дмитро живе у знайомих у Києві разом з братом і матір’ю, чию квартиру в Ірпені теж зруйнували.

«Наприкінці березня подзвонив знайомий. Сказав, що проїжджав повз наш дім і що його немає. Коли стало можна, я повернувся. Замість дому було згарище. Вони, напевно, жили у нашому домі — на дворі були гори сміття, пакети від їхніх сухпайків. Можливо, десь у нашому домі можна відкопати їхні кістки… Що я відчув, коли побачив свій дім таким? Спустошення. У нас не залишилося нічого. Тільки речі, які були на нас. Треба все починати спочатку», — говорить Дмитро Усов.

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Попри це, Дмитро планує повертатися у Гостомель, як і жителька Ірпеня — Оксана Пилипюк.

«Коли ми вперше побачили фото будинку після обстрілів, я жахнулася! Ми з сусідами дуже часто збиралися на підвіконні моєї квартири для того, аби почаювати і обговорити насущні питання. Я дуже хочу зробити вдома ремонт, і повернутися у свою домівку. Це все буде дуже довго, але я хочу жити в своєму домі», — запевнила Оксана?

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