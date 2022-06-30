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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 30 июня?

30.06.2022

Сегодня, 30 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

светлана арефния допомога психолога

Больше по теме: Допомога психолога: Как сохранить отношения с любимым, у которого депрессия из-за ранения на войне?

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В четверг, 30.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

  • Что делать с ребенком, у которого после нахождения в замкнутом пространстве кардинально изменилось поведение?
  • Как избавиться от зависимости от азартных игр?
  • Что делать, когда боишься, чтобы над твоим ребенком не смеялись в школе из-за страхов, появившихся в результате войны?
  • Что делать, если пригласил на свидание житель страны, в которой находишься в статусе беженки, и не уверена в серьезности его намерений?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 30 июня в 22:00 на СТБ!

Больше по теме: Допомога психолога: Как поддержать близкого, вернувшегося с передовой домой, и как помочь ему приспособиться к нормальной жизни?

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