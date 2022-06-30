Ми з України: история Яны из Черновцов и сборе 420 000 гривен для ВСУ | Все буде добре

Ми з України: Яна из Черновцов собрала 420 000 гривен для ВСУ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с Яной Рогожей. Она смогла позаботиться о новорожденных в одном из городов, переживших ад. Девушка рассказала о благотворительных ярмарках изделий ручной работы, которые она организовывает в поддержку ВСУ.

Фото — yanarogozha

Месяц назад в Варшаве состоялась благотворительная ярмарка, на которой волонтерам из Черновцов удалось собрать 18 тысяч евро для нужд Вооруженных Сил Украины.

«На ярмарке в Варшаве мы ставили две цели: первая — это собрать средства для наших ВСУ, а вторая — чтобы Украина громко зазвучала на весь мир, не дать забыть о войне», — рассказала Яна Рогожа.

По словам организатора и основательницы акции, идея проведения появилась, когда к ней с просьбой помочь приобрести автомобиль обратилась девушка, папа которой находится на передовой в Луганской области.

«К тому времени, а это было после первого месяца полномасштабной войны, я уже видела, что каждый сбор средств происходит очень сложно. С первых дней я проводила собственный сбор и через некоторое время люди не так активно делились собственными средствами. Приходилось искать альтернативу, ведь запросы только росли, а закрывать их становилось все сложнее. Так появилась идея благотворительной ярмарки с продажей изделий ручной работы. И, собственно, мы не прогадали с этой идеей», – рассказала организатор.

К организаторам присоединились 700 мастеров со всей Украины. Рукодельницы отправляют волонтерам свои украшения, изделия ручной работы. Сотрудничество происходит с обеих сторон: волонтеры покупают и отправляют материалы мастерам, а они разрисовывают шоперы, футболки, создают украшения. Команда волонтеров выросла из 4 человек, которые были на первой ярмарке в Черновцах, до 20 человек.

«Мы с мастерами и дальше будем приближать нашу страну к победе!»

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