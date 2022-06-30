Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua
Все буде добре

Ми з України: Яна из Черновцов собрала 420 000 гривен для ВСУ

30.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с Яной Рогожей. Она смогла позаботиться о новорожденных в одном из городов, переживших ад. Девушка рассказала о благотворительных ярмарках изделий ручной работы, которые она организовывает в поддержку ВСУ.

Ми з України: история Яны из Черновцов и сборе 420 000 гривен для ВСУ | Все буде добре

Фото — yanarogozha

Месяц назад в Варшаве состоялась благотворительная ярмарка, на которой волонтерам из Черновцов удалось собрать 18 тысяч евро для нужд Вооруженных Сил Украины.

«На ярмарке в Варшаве мы ставили две цели: первая — это собрать средства для наших ВСУ, а вторая — чтобы Украина громко зазвучала на весь мир, не дать забыть о войне», — рассказала Яна Рогожа.

По словам организатора и основательницы акции, идея проведения появилась, когда к ней с просьбой помочь приобрести автомобиль обратилась девушка, папа которой находится на передовой в Луганской области.

«К тому времени, а это было после первого месяца полномасштабной войны, я уже видела, что каждый сбор средств происходит очень сложно. С первых дней я проводила собственный сбор и через некоторое время люди не так активно делились собственными средствами. Приходилось искать альтернативу, ведь запросы только росли, а закрывать их становилось все сложнее. Так появилась идея благотворительной ярмарки с продажей изделий ручной работы. И, собственно, мы не прогадали с этой идеей», – рассказала организатор.

К организаторам присоединились 700 мастеров со всей Украины. Рукодельницы отправляют волонтерам свои украшения, изделия ручной работы. Сотрудничество происходит с обеих сторон: волонтеры покупают и отправляют материалы мастерам, а они разрисовывают шоперы, футболки, создают украшения. Команда волонтеров выросла из 4 человек, которые были на первой ярмарке в Черновцах, до 20 человек.

«Мы с мастерами и дальше будем приближать нашу страну к победе!»

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ми з України: история Яны из Черновцов и сборе 420 000 гривен для ВСУ | Все буде добре
Все буде добре

Средство для загара своими руками

 Ми з України: история Яны из Черновцов и сборе 420 000 гривен для ВСУ | Все буде добре
Все буде добре

Топ-7 подручных средств от комариных укусов

 Ми з України: история Яны из Черновцов и сборе 420 000 гривен для ВСУ | Все буде добре
Все буде добре

3 способа охладить комнату для сна в жару

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво

 светлана арефния допомога психолога
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 30 июня?

 Ми з України: история Яны из Черновцов и сборе 420 000 гривен для ВСУ | Все буде добре
Все буде добре

Как избежать укуса пчелы? Советы Константина Грубича
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить