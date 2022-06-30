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Все буде добре

Ми з України:  Яна з Чернівців зібрала 420 000 гривень для ЗСУ

30.06.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з Яною Рогожою. Дівчина розповіла про благодійні ярмарки виробів ручної роботи, які вона організовує на підтримку ЗСУ.

Ми з України: історія Яни з Чернівців та збір 420 000 гривень для ЗСУ | Все буде добре

Фото – yanarogozha

Місяць тому у Варшаві відбувся благодійний ярмарок, на якому волонтерам з Чернівців вдалось зібрати 18 тисяч євро для потреб Збройних Сил України. 

«На ярмарок у Варшаві ми ставили дві цілі: перша – це зібрати кошти для наших ЗСУ, а друга – щоб Україна голосно зазвучала на весь світ, не дати забути про війну», — розповіла Яна Рогожа. 

За словами організаторки та засновниці акції, ідея проведення з’явилась, коли до неї з проханням допомогти придбати автомобіль звернулась дівчина, тато якої перебуває на передовій в Луганській області. 

«На той час, а це було після першого місяця повномасштабної війни, я вже бачила, що кожен збір коштів відбувається дуже складно. З перших днів я проводила власний збір і через деякий час люди не так активно вже ділилися власними коштами. Доводилось шукати альтернативу, адже запити тільки зростали, а закривати їх ставало все складніше. Так з’явилась ідея благодійного ярмарку з продажем виробів ручної роботи. І, власне, ми не прогадали з цієїю ідеєю», — розповіла організаторка. 

До організаторів долучились 700 майстринь з усієї України. Рукодільниці відправляють волонтерам свої прикраси, вироби ручної роботи. Співпраця відбувається по обидва боки:  волонтери купують та відправляють матеріали майстриням, а вони розмальовують шопери, футболки, створюють прикраси. Чернівецька команда волонтерів зросла з 4 людей, які були на першому ярмарку у Чернівцях, до 20 осіб. 

«Ми з майстринями й надалі будемо наближати нашу країну до перемоги!»

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