Как убрать бока: комплекс упражнений

Многие девушки мечтают об идеальной фигуре и хотят узнать секрет, как убрать бока с талии. Актриса сериала «Коли ми вдома» Екатерина Колесник поделилась с нами уникальным комплексом упражнений. Подробнее о том, как убрать бока с талии, читайте в материале.

Больше по теме: Эффективные упражнения для ягодиц и бёдер от Эрики Герцег

Упражнение 1

Лягте на коврик. Повернитесь на правый бок. Ноги вместе. Локти согнуты, находятся под плечевым суставом. Приподнимите корпус на 3 секунды. Повторите упражнение по 5 раз, лежа на левом и правом боку.

Упражнение 2

Лягте на правый бок. Поднимите корпус, упираясь при этом вытянутой правой рукой в пол. Левая – над головой. Тянитесь корпусом и левой рукой к правой руке. Повторите упражнение 15 раз на каждом боку.

Больше по теме: Как сделать ноги длиннее: комплекс упражнений

Упражнение 3

Сядьте на коврик. Ноги немного согнуты, пятки прижаты к полу. Слегка отклоните корпус назад. Руки вытянуты перед собой. Выполните скручивание влево-вправо 5–7 раз.

Упражнение 4

Лягте животом вниз. Упритесь локтями в пол. Приподнимите корпус. Выполните покачивания вперед-назад. Сделайте 3–4 подхода по 10 раз.

Больше по теме: Как быстро накачать попу? Упражнения от чемпионки мира по бодибилдингу

Упражнение 5

Встаньте. Слегка согните ноги в коленях. Вытяните руки перед собой под углом 90 градусов. Голова находится строго между рук. Мышцы пресса при этом должны быть напряжены. Выполняйте упражнение в течение 5 секунд. Осуществите 2–3 подхода.

Уделяйте комплексу несколько минут в день, и уже через 2 недели вы заметите, что ваша фигура преобразилась!

Video: Как убрать бока: комплекс упражнений Как убрать бока с талии? Комплекс упражнений в нашем материале поможет вам убрать бока с талии за несколько дней