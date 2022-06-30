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Как убрать бока: комплекс упражнений

30.06.2022

Многие девушки мечтают об идеальной фигуре и хотят узнать секрет, как убрать бока с талии. Актриса сериала «Коли ми вдома» Екатерина Колесник поделилась с нами уникальным комплексом упражнений. Подробнее о том, как убрать бока с талии, читайте в материале. 

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Упражнение 1

Лягте на коврик. Повернитесь на правый бок. Ноги вместе. Локти согнуты, находятся под плечевым суставом. Приподнимите корпус на 3 секунды. Повторите упражнение по 5 раз, лежа на левом и правом боку.

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Упражнение 2

Лягте на правый бок. Поднимите корпус, упираясь при этом вытянутой правой рукой в пол. Левая  над головой. Тянитесь корпусом и левой рукой к правой руке. Повторите упражнение 15 раз на каждом боку.

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Упражнение 3

Сядьте на коврик. Ноги немного согнуты, пятки прижаты к полу. Слегка отклоните корпус назад. Руки вытянуты перед собой. Выполните скручивание влево-вправо 57 раз.

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Упражнение 4

Лягте животом вниз. Упритесь локтями в пол. Приподнимите корпус. Выполните покачивания вперед-назад. Сделайте 34 подхода по 10 раз.

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Упражнение 5

Встаньте. Слегка согните ноги в коленях. Вытяните руки перед собой под углом 90 градусов. Голова находится строго между рук. Мышцы пресса при этом должны быть напряжены. Выполняйте упражнение в течение 5 секунд. Осуществите 23 подхода.

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Уделяйте комплексу несколько минут в день, и уже через 2 недели вы заметите, что ваша фигура преобразилась!

Video: Как убрать бока: комплекс упражнений

Как убрать бока с талии? Комплекс упражнений в нашем материале поможет вам убрать бока с талии за несколько дней

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