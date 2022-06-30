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Все буде добре

Як прибрати боки: комплекс вправ

30.06.2022

Багато дівчат мріють про ідеальну фігуру та хочуть дізнатися секрет того, як прибрати боки з талії. Акторка серіалу «Коли ми вдома» Катерина Колесник поділилася з нами унікальним комплексом вправ. Детальна інформація про те, як прибрати боки з талії, – в матеріалі. 

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Вправа 1

Ляжте на килимок. Поверніться на правий бік. Ноги разом. Лікті зігнуті, перебувають під плечовим суглобом. Підніміть корпус на 3 секунди. Повторіть вправу 5 разів, лежачи на лівому і правому боці.

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Вправа 2

Ляжте на правий бік. Підніміть корпус, впираючись при цьому витягнутою правою рукою в підлогу. Ліва – над головою. Тягніться корпусом і лівою рукою до правої руки. Повторіть вправу 15 разів на кожному боці.

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Вправа 3

Сядьте на килимок. Ноги трохи зігнуті, п’яти притиснуті до підлоги. Злегка відхиліть корпус назад. Руки витягнуті перед собою. Виконайте скручування вліво-вправо 57 разів.

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Вправа 4

Ляжте животом вниз. Упріться ліктями в підлогу. Підніміть корпус. Виконайте похитування вперед-назад. Зробіть 34 підходи по 10 разів.

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Вправа 5

Встаньте. Злегка зігніть ноги в колінах. Витягніть руки перед собою під кутом 90 градусів. Голова перебуває строго між руками. М’язи преса при цьому повинні бути напружені. Виконуйте вправу протягом 5 секунд. Здійсніть 23 підходи.

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Приділяйте комплексу кілька хвилин на день і вже за 2 тижні ви помітите, що фігура помітно змінилася!

Video: Як прибрати боки: комплекс вправ

Як прибрати боки з талії? Комплекс вправ в нашому матеріалі допоможе вам прибрати боки з талії за кілька днів

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