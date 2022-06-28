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Как приготовить сырный суп: рецепт Насти Кожевниковой

28.06.2022

Как приготовить сырный суп? Знает участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова. Если хотите порадовать друзей и близких этим сытным и вкусным блюдом, читайте в нашем материале пошаговый рецепт сырного супа.

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Ингредиенты:

  • Сырок плавленый (сливочный) 55 % жирности  – 2 шт (по 100 г)
  • Картошка (средняя) – 2-3 шт
  • Лук  репчатый – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Болгарский перец (красный) – ½ шт
  • Охотничьи колбаски – 2-3 шт
  • Сливки 20 % жирности – 100 мл
  • Овсяные хлопья – 1 ст. л.
  • Куркума – щепотка
  • Карри — щепотка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1 -2 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Для подачи – сухарики из черного хлеба – 50 г
  • Укроп – 3 веточки

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Приправа карри стимулирует пищеварение. Если добавить ее в этот достаточно калорийный суп, то он лучше усвоится организмом и не отложится на боках в виде лишних килограммов. Куркума также является мощным борцом с лишним весом. В ее составе имеется особый компонент куркумин – природный антиоксидант, который способствует расщеплению жиров.

Секрет вкусного сырного супа в правильных пропорциях: на 1 литр нужно брать 100 грамм плавленого сыра.

Приготовление:

  1. Картошку почистить нарезать кубиком, залить водой 2 л и поставить варить.
  2. Лук, морковь, болгарский перец нарезать. Форма нарезки не имеет значения
  3. Обжарить лук, чеснок, морковь, болгарский перец до золотистого цвета.
  4. Добавить к картошке обжаренные овощи, соль, перец и лавровый лист.
  5. Варить суп на небольшом огне.
  6. Обжарить охотничьи колбаски, добавить в суп.
  7. Чтобы суп имел более нежную текстуру добавить овсяные хлопья.
  8. Проварить суп 15 минут.
  9. Затем добавить в суп нарезанные на небольшие кубики плавленые сырки.
  10. Сразу же добавить сливки, проварить суп еще 5 минут.
  11. В конце добавить в суп специи карри и куркумы для пикантности.
  12. Взбить суп в блендере в пюре.
  13. Подавать суп с сухариками из черного хлеба и измельченным укропом.

Приятного аппетита!

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Video: Как приготовить сырный суп: рецепт Насти Кожевниковой

Сырный суп по рецепту Анастасии Кожевниковой - участницы группы ВиаГра, получается сытным и вкусным. Смотрите рецепт сырного супа в нашем материале

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