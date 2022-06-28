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Все буде добре

Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової

28.06.2022

Як приготувати сирний суп? Знає учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевникова! Якщо хочете потішити друзів і близьких цим ситним і смачним блюдом, читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт сирного супу.

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Інгредієнти:

  • Сирок плавлений (вершковий) 55% жирності – 2 шт (по 100 г)
  • Картопля (середня) – 2-3 шт
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт
  • Морква – 1 шт
  • Болгарський перець (червоний) – ½ шт
  • Мисливські ковбаски – 2-3 шт
  • Вершки 20% жирності – 100 мл
  • Вівсяні пластівці – 1 ст. л.
  • Куркума – щіпка
  • Карі – щіпка
  • Сіль, перець – за смаком
  • Лавровий лист – 1 -2 шт
  • Часник – 2 зуб
  • Для подачі – сухарики з чорного хліба – 50 г
  • Кріп – 3 гілочки

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Приправа карі стимулює травлення. Якщо додати її в цей досить калорійний суп, то він краще засвоїться організмом і не відкладеться на боках у вигляді зайвих кілограмів. Куркума також є потужним борцем із зайвою вагою. В її складі є спеціальний компонент куркумін – природний антиоксидант, що сприяє розщепленню жирів.

Секрет смачного сирного супу в правильних пропорціях: на 1 літр потрібно брати 100 грамів плавленого сиру.

Приготування:

  1. Картоплю почистити нарізати кубиком, залити водою 2 л й поставити варити.
  2. Цибулю, моркву, болгарський перець нарізати. Форма нарізки не має значення
  3. Обсмажити цибулю, часник, морква, болгарський перець до золотистого кольору.
  4. Додати до картоплі обсмажені овочі, сіль, перець і лавровий лист.
  5. Варити суп на невеликому вогні.
  6. Обсмажити мисливські ковбаски, додати в суп.
  7. Щоб суп мав ніжнішу текстуру додати вівсяні пластівці.
  8. Проварити суп 15 хвилин.
  9. Потім додати в суп нарізані на невеликі кубики плавлені сирки.
  10. Відразу ж додати вершки, проварити суп ще 5 хвилин.
  11. В кінці додати в суп спеції карі та куркуми для пікантності.
  12. Збити суп у блендері в пюре.
  13. Подавати суп з сухариками з чорного хліба та подрібненим кропом.

Смачного!

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Video: Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової

Сирний суп за рецептом Анастасії Кожевнікової - учасниці гурту ВіаГра, виходить ситним та смачним. Дивіться рецепт сирного супу в нашому матеріалі

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