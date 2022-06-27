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Все буде добре

Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин после российской оккупации

27.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы побеседовали с выпускниками Чернигова. Они сделали фотосессию на фоне руин, чтобы оставить воспоминания о войне и несостоявшихся выпускных баллах. Смотрите щемящие кадры из выпускного альбома 11-классников из Чернигова, сделанных в руинах родного города, прямо сейчас на STB.UA.

Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре

Фотосессии на фоне разрушенных построек сделали выпускники трех классов школ Чернигова. Идею предложил популярный фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник. Он снимал черниговских выпускников на фоне разрушенного гипермаркета в областном центре, у развалин дома по улице Чорновола, где от авиаудара погибли 47 человек, а также возле разрушенного общежития в микрорайоне Шерстянка. Фотограф убежден, что истинная ценность этих фотографий будет ясна через 5-6 лет.

Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре Ми з України: Выпускники из Чернигова сделали фотосессию на фоне развалин школы| Все буде добре

Фото –  Станислав Сеник

«Мы планировали выпускной с октября месяца, у нас была активная подготовка. Осенью мы уже заказали платья. Но оккупанты уничтожили нашу мечту, и показали, что детство уже закончилось. Последний звонок должен быть 4 июня, мы хотели, чтобы это был хороший финальный аккорд, но он оказался очень грустным. Мы решили сделать фото на фоне разрушенной школы. Этим мы хотели показать, что мы – живы, и будем счастливы, чтобы нам не делали оккупанты»,  – делится мыслями выпускница Оля.

Эта фотосессия – не только наш выпускной альбом, но и история нашей страны, всех выпускников.

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