Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України: Випускники з Чернігова зробили фотосесію на фоні руїн після російської окупації

27.06.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре»  ми поговорили з випускниками Чернігова. Вони зробили фотосесію на фоні руїн, щоб залишити спогади про війну. Дивіться щемливі кадри з випускного альбому 11-класників з Чернігова, які зроблені в руїнах рідного міста, просто зараз на STB.UA. 

Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре

Фотосесії на фоні зруйнованих будівель зробили випускники трьох класів шкіл Чернігова. Ідею запропонував популярний фотограф із Івано-Франківська Станіслав Сеник. Він знімав чернігівських випускників на фоні зруйнованого гіпермаркету в обласному центрі, біля руїн будинку на вулиці Чорновола, де від авіаудару загинули 47 людей, а також біля зруйнованого гуртожитку в мікрорайоні Шерстянка. Фотограф переконаний, що справжня цінність цих фотографій буде зрозуміла через 5-6 років.Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре

Фото –  Станіслав Сеник

«Ми планували випускний з жовтня місяця, у нас була активна підготовка. Восени ми вже замовили випускні сукні. Але окупанти знищили нашу мрію, і показали, що дитинство вже закінчилося. Останній дзвоник мав бути 4 червня, ми хотіли, щоб це був гарний фінальний акорд, але він виявився дуже сумним. Ми вирішили зробити фото на фоні зруйнованої школи. Цим ми хотіли показати, що ми –  живі, і будемо щасливими, щоб нам не робили окупанти»,  –  ділиться думками випускниця Оля. 

Ця фотосесія –  не тільки наш випускний альбом, а й історія нашої країни, всіх випускників. 

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре
Все буде добре

Антицелюлітний цукровий скраб: рецепт Аніти Луценко

 Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре
Все буде добре

Гарячий кавовий скраб від целюліту: як зробити у домашніх умовах

 Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре
Все буде добре

Чи можливо збільшити губи без операцій і ботокса?

 вбд
Все буде добре

Рецепт домашнього хлібного квасу

 Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре
Все буде добре

Тепловий і сонячний удар: симптоми та перша допомога

 Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре
Все буде добре

8 рецептів бананових коктейлів на будь-який смак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати