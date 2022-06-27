Ми з України: Випускники із Чернігова зробили фотосесію на тлі руїн школи| Все буде добре

Ми з України: Випускники з Чернігова зробили фотосесію на фоні руїн після російської окупації

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з випускниками Чернігова. Вони зробили фотосесію на фоні руїн, щоб залишити спогади про війну. Дивіться щемливі кадри з випускного альбому 11-класників з Чернігова, які зроблені в руїнах рідного міста, просто зараз на STB.UA.

Фотосесії на фоні зруйнованих будівель зробили випускники трьох класів шкіл Чернігова. Ідею запропонував популярний фотограф із Івано-Франківська Станіслав Сеник. Він знімав чернігівських випускників на фоні зруйнованого гіпермаркету в обласному центрі, біля руїн будинку на вулиці Чорновола, де від авіаудару загинули 47 людей, а також біля зруйнованого гуртожитку в мікрорайоні Шерстянка. Фотограф переконаний, що справжня цінність цих фотографій буде зрозуміла через 5-6 років.

Фото – Станіслав Сеник

«Ми планували випускний з жовтня місяця, у нас була активна підготовка. Восени ми вже замовили випускні сукні. Але окупанти знищили нашу мрію, і показали, що дитинство вже закінчилося. Останній дзвоник мав бути 4 червня, ми хотіли, щоб це був гарний фінальний акорд, але він виявився дуже сумним. Ми вирішили зробити фото на фоні зруйнованої школи. Цим ми хотіли показати, що ми – живі, і будемо щасливими, щоб нам не робили окупанти», – ділиться думками випускниця Оля.

Ця фотосесія – не тільки наш випускний альбом, а й історія нашої країни, всіх випускників.

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