«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 23 июня?

Сегодня, 23 июня, в 22:00 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В четверг, 23.06.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» поделятся советами:

Как научить ребенка обращаться с опасными незнакомцами?

Как найти силы, чтобы дождаться конца войны?

Что делать, если жертвовал всем ради будущего, но началась война?

Стоит ли 21-летней девушке выезжать из Украины по требованию мамы?

Как мужчине и женщине заново «притираться» после долгой разлуки?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 23 июня в 22:00 на СТБ!

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