Допомога психолога: Что делать, если с начала войны дома постоянные скандалы?
Четвертый месяц идет полномасштабное вторжение россии в Украину. Нервная система у большинства людей не выдерживает перегрузки из-за войны, однако больше всего страдают дети. Постоянные скандалы дома разрушают семьи и психику детей. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, что делать, если с начала войны дома постоянные скандалы.
10-летняя Маргарита из Белой Церкви рассказала, что когда началась война, ее родители начали ссориться, все время кричат друг на друга при девочке. Она просто не может это слушать. Маргарита обратилась за помощью с вопросом, как ей теперь быть? И что делать родителям, если диалог переходит в ссору?
Что делать, если с начала войны дома постоянно скандалы
- Учитывайте, что у вас и ваших близких сейчас истощена нервная система.
Всем надо понимать, что сейчас очень тяжелые времена, и нервная система перегружена. Крики и ссоры ― нормальная реакция на ненормальные условия. Многие не выдерживают того, что нет уверенности в завтрашнем дне.
- Не ввязывайте детей в конфликты взрослых. Лучше, чтобы дети даже не слышали ваших ссор.
Ни в коем случае нельзя, чтобы в ссоры ввязывались дети. Они не должны присутствовать при конфликтах. Если уж так случилось, что ребенок видел скандал ― поговорите с ним и все объясните.
- Если ребенок слышал ваши ссоры, успокойтесь и объясните ему, почему так произошло.
После того, как успокоитесь после ссоры, поговорите с ребенком и объясните, что причина ссоры не в нем, и это не его вина.
- Сформулируйте у ребенка понимание, что конфликты иногда возможны, но такое поведение неприемлемо.
Очень важно объяснить ребенку, что конфликты возможны, но они не являются нормой. Каждый должен уметь управлять своими эмоциями. Поэтому у чад должно сформироваться адекватное к ним отношение благодаря вашему объяснению.
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