Четвертый месяц идет полномасштабное вторжение россии в Украину. Нервная система у большинства людей не выдерживает перегрузки из-за войны, однако больше всего страдают дети. Постоянные скандалы дома разрушают семьи и психику детей. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, что делать, если с начала войны дома постоянные скандалы.

10-летняя Маргарита из Белой Церкви рассказала, что когда началась война, ее родители начали ссориться, все время кричат ​​друг на друга при девочке. Она просто не может это слушать. Маргарита обратилась за помощью с вопросом, как ей теперь быть? И что делать родителям, если диалог переходит в ссору?

Что делать, если с начала войны дома постоянно скандалы

Учитывайте, что у вас и ваших близких сейчас истощена нервная система.

Всем надо понимать, что сейчас очень тяжелые времена, и нервная система перегружена. Крики и ссоры ― нормальная реакция на ненормальные условия. Многие не выдерживают того, что нет уверенности в завтрашнем дне.

Не ввязывайте детей в конфликты взрослых. Лучше, чтобы дети даже не слышали ваших ссор.

Ни в коем случае нельзя, чтобы в ссоры ввязывались дети. Они не должны присутствовать при конфликтах. Если уж так случилось, что ребенок видел скандал ― поговорите с ним и все объясните.

Если ребенок слышал ваши ссоры, успокойтесь и объясните ему, почему так произошло.

После того, как успокоитесь после ссоры, поговорите с ребенком и объясните, что причина ссоры не в нем, и это не его вина.

Сформулируйте у ребенка понимание, что конфликты иногда возможны, но такое поведение неприемлемо.

Очень важно объяснить ребенку, что конфликты возможны, но они не являются нормой. Каждый должен уметь управлять своими эмоциями. Поэтому у чад должно сформироваться адекватное к ним отношение благодаря вашему объяснению.

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