Четвертий місяць триває повномасштабне вторгнення росії в Україну. Нервова система у більшості людей не витримує перевантаження через війну, проте найбільше страждають діти. Постійні скандали вдома руйнують сім‘ї та психіку дітей. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали.

10-літня Маргарита із Білої Церкви розповіла, що коли почалася війна, її батьки почали дуже часто сваритися, весь час кричать одне на одного при дівчинці. Вона вже просто не може цього слухати. Маргарита звернулася по допомогу з питанням, як їй тепер бути? І що робити батькам, якщо діалог перетворюється на сварку?

Усім треба розуміти, що зараз дуже важкі часи, і нервова система перевантажена. Крики і сварки ― нормальна реакція на ненормальні умови. Багато хто не витримує того, що немає впевненості у завтрашньому дні.

Ні в якому разі не можна, щоб у сварки вплутувалися діти. Вони не мають бути присутніми при конфліктах. Якщо вже так сталося, що дитина бачила скандал ― поговоріть з нею відверто.

Після того, як заспокоєтеся після сварки, поговорить із дитиною та поясніть, що причина сварки не в ній. Це не її провина.

Дуже важливо пояснити дитині, що конфлікти можливі, але вони не є нормою. Кожен повинен вміти керувати своїми емоціями. Тому у малечі має сформуватися адекватне до них ставлення завдяки вашому поясненню.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

