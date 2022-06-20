Ми з України: История о Нате Девиной | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Натой Девиной, создавшей в соцсетях группу помощи беременным.

Война коснулась каждого и не обошла менее защищенных украинцев: детей, стариков и женщин при надежде. Последние из-за стресса часто рожали в бомбоубежищах и подвалах без физической поддержки близких. Именно поэтому, Ната Девина создала группу помощи будущим мамочкам.

“Когда началась война, я была на 7 месяце беременности. Все это нагоняло очень жесткую панику. Мне было тяжело дышать. В фейсбук-группе нашего дома я написала: «Девушки, кто сейчас беременна, давайте объединяемся, чтобы помогать друг другу советами».

Женщины начали помогать не только советами, но и всем.

“У многих этих женщин мужчины прямо сейчас защищают нашу страну. Сейчас нас в группе 250. Все участницы группы «Беременяшки» помогают друг другу, чем могут”.

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