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Ми з України: Киянки підтримують вагітних дружин військових

20.06.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ви познайомитеся з Натою Дєвіною, яка створила в соцмережах групу допомоги вагітним. 

Ми з України: історія про Нату Дєвіну | Все буде добре

Війна торкнулася кожного й не оминула найменш захищених українців: дітей, стареньких та жінок при надії. Останні через стрес часто народжували в бомбосховищах та підвалах без фізичної підтримки близьких. Саме тому, Ната Дєвіна створила групу допомоги майбутнім матусям. 

“Коли почалася війна, я була на 7 місяці вагітності. Все це наганяло дуже жорстку паніку. Мені було важко дихати. В фейсбук-групі нашого дому я написала: “Дівчата, хто зараз вагітний, давайте об’єднаймося, аби допомагати один одному порадами“. 

Жінки почали допомагати не тільки порадами, а й геть усім. 

“У багатьох цих жінок чоловіки прямо зараз захищають нашу країну. Зараз нас у групі 250. Всі учасниці групи “Вагітняшки” допомагають один-одному, чим можуть”.

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

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