Ми з України: історія про Нату Дєвіну | Все буде добре

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайжесту «Все буде добре» ви познайомитеся з Натою Дєвіною, яка створила в соцмережах групу допомоги вагітним.

Війна торкнулася кожного й не оминула найменш захищених українців: дітей, стареньких та жінок при надії. Останні через стрес часто народжували в бомбосховищах та підвалах без фізичної підтримки близьких. Саме тому, Ната Дєвіна створила групу допомоги майбутнім матусям.

“Коли почалася війна, я була на 7 місяці вагітності. Все це наганяло дуже жорстку паніку. Мені було важко дихати. В фейсбук-групі нашого дому я написала: “Дівчата, хто зараз вагітний, давайте об’єднаймося, аби допомагати один одному порадами“.

Жінки почали допомагати не тільки порадами, а й геть усім.

“У багатьох цих жінок чоловіки прямо зараз захищають нашу країну. Зараз нас у групі 250. Всі учасниці групи “Вагітняшки” допомагають один-одному, чим можуть”.

