У вас нет огорода, но вы хотите лакомиться сахарной клубничкой до конца года? Вам больше не придется довольствоваться только сезонными ягодами. Но как вырастить клубнику на балконе в домашних условиях? Узнайте в нашем материале.

Семена

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Прежде всего нужно купить семена. Но важно помнить, что профессиональные садоводы называют привычную для нас клубнику садовой земляникой. Именно такие семена нужно искать на прилавке. Также обращайте внимание, указано ли на упаковке, что это ремонтантный вид. Такой, который плодоносит с мая и до Нового года. Еще желательно остановиться на безусом сорте, это для вашего же удобства. Остановите свой выбор на такие сорта, как Регина, Али-Баба или Уайт Соул.

Грунт

Для рассады можно выбрать любую тару: пластиковые или пластмассовые контейнеры, стаканчики, деревянные ящички. Садить желательно в грунт из перегноя, песка и земли. Можно брать и обычный универсальный субстрат. Если вы взяли обычный грунт с улицы, то перед рассадкой залейте его кипятком. Пусть земля хорошо пропарится, постоит несколько дней, чтобы обезвредить ее от корневого червя.

Перед посадкой необходимо немного увлажнить землю. Смешайте 1 часть земли, столько же перегноя и 0,5 части песка. Земля должна быть плотно утрамбована в горшке.

Засев

При засеве необходимо полить грунт из пульверизатора, чтобы вода вылилась из дренажного отверстия. Грунт должен быть практически мокрый, поскольку после посева больше не нужен будет полив. Сеять необходимо по поверхности и не густо. Чтобы семена проросли, им необходим свет. И последний шаг — накрыть грунт полиэтиленовым пакетом, чтобы создался парниковый эффект.

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Важно поставить горшок в теплое светлое места. Всходы появятся уже на третий день. Если в течение месяца этого не происходит, то нужно пересадить клубнику заново. Через 10 дней после посадки можно пленку приоткрывать: постепенно приучать всходы к кислороду.

Пересадка

Пересаживать можно через 3 месяца. Для пересадки на дно горшка положить дренаж, который должен занять ¼ тары. В горшок объемом 3 литра нужно пересаживать по одному кусту клубники. Грунт должен состоять из перегноя, песка и земли в соотношении 5:3:2. При появлении первых цветов необходимо их удалить, чтобы растение тратило больше сил на укоренение. Благодаря этому клубника окрепнет.

При пересадке корни нужно обрезать, чтобы их длина была сантиметров 4-5. Постарайтесь посадить растение так, чтобы корни занимали вертикальное положение в горшке. Чтобы избежать гниения, следите за тем, чтобы при пересадке листочки не углублялись в землю. В конце необходимо обильно полить, чтобы земля вылилась из дренажного отверстия. Обязательно проведите мульчирование сеном или травой.

Уход

Поставить горшок с клубникой в светлое место. Удобрять каждые 10-14 дней настоем гумуса, травы, крапивы. Если вы все сделали правильно, то через 2-3 месяца появятся плоды. Когда растение зацветет, надо включить вентилятор, тогда цветки будут опыляться друг другом. Но существуют и самоопыляющиеся сорта. Через год можно пересадить клубнику в свежий субстрат, но важно сделать это после зимы и до появления цветов и плодов.

Video: Как вырастить клубнику у себя на балконе: советы садовода Хотите узнать, как вырастить клубнику на балконе в домашних условиях? Читайте наш материал, где Нелли Мурашкина рассказывает, как вырастить клубнику дома

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